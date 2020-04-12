В Ровенской области жуткий пожар охватил монастырь - фото

Пожар на территории монастыря в Ровенской области / ГСЧС

Пока спасатели вовсю борются с масштабным пожаром в зоне ЧАЭС, еще одно возгорание вспыхнуло в Ровенской области.

По информации пресс-службы ГСЧС, в селе Липки Гощанского района Ровенской области горят хозяйственные постройки Свято-Успенского мужского монастыря.

"На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара - до 400 квадратных метров. Пожар под контролем", - отмечается в сообщении.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. В настоящее время причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Как ранее писал Главред, уже больше недели горит зона ЧАЭС. Огонь уже добрался до сел, расположенных возле Чернобыля. При этом было охвачено огнем и фактически, перестало существовать село Полесское, где до последнего времени проживали люди.

Также отметим, в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.