В Ровенской области жуткий пожар охватил монастырь - фото

В селе Липки Ровенской области пылают хозяйственные постройки монастыря.
Пока спасатели вовсю борются с масштабным пожаром в зоне ЧАЭС, еще одно возгорание вспыхнуло в Ровенской области.
По информации пресс-службы ГСЧС, в селе Липки Гощанского района Ровенской области горят хозяйственные постройки Свято-Успенского мужского монастыря.
"На месте происшествия работают 5 пожарных автоцистерн и 40 спасателей. Площадь пожара - до 400 квадратных метров. Пожар под контролем", - отмечается в сообщении.
Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. В настоящее время причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
Как ранее писал Главред, уже больше недели горит зона ЧАЭС. Огонь уже добрался до сел, расположенных возле Чернобыля. При этом было охвачено огнем и фактически, перестало существовать село Полесское, где до последнего времени проживали люди.
Также отметим, в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.