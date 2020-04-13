Издержки карантина: на Одесчине люди без масок отметелили полицейского

Полиция / УНИАН

В городе Беляевка, что на Одесчине, офицера полиции избили во время исполнения служебных обязанностей (в условиях ужесточения карантина из-за китайского коронавируса).

Соответствующее сообщение было опубликовано местными правоохранителями. По их словам, инцидент произошел возле одного из магазинов в Беляевке. Офицер из сектора реагирования полиции сделал замечание находившейся рядом компании - по поводу того, что они стояли на улице без защитных масок. Внезапно 23-летний местный житель, выйдя из припаркованного неподалеку автомобиля, несколько раз сильно ударил полицейского в район лица.

Офицер не успел прореагировать и получил серьезные травмы. Сейчас он находится на лечение в Беляевской ЦРБ.

Злоумышленник задержан. Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее 39-летняя женщина-заробитчанка - родом из Коломыи (Ивано-Франковская область) - у которой был подтвержден диагноз "китайский коронавирус" - совершила побег из столичной больницы. Полиция сумела задержать ее вместе с супругом на трассе возле Раковчика (Ивано-Франковская область). Оба были немедленно доставлены в региональную инфекционную больницу.