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Украинцев испугали неурожаем черешни и абрикосов из-за заморозков

13 апреля 2020, 19:56

Температура понизилась непосредственно во время активного цветения деревьев.

еда_ягоды_вишня_черешня
Мало бед в этом году, так еще и черешни не будет / 1zoom.ru

Летом 2020 года Украина может остаться без урожая абрикосов и черешни, поскольку в южных и центральных районах страны были зафиксированы заморозки, которые пришлись на время массового цветения деревьев.

Как сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на информацию от фермеров, примерзшие деревья могут вообще не дать плодов.

По данным экспертов, в Мелитополе, который называют "черешневой столицей" страны, ночью температура воздуха опускалась до 3-4 градусов ниже нуля. В это время как раз распустились цветы на деревьях. Отмечается, что несколькими днями ранее, до буйного цветения, столбик термометра показывал еще более низкую температуру.

"И если неделю назад заморозки повредили в основном ранние сорта черешни, то сейчас урон был нанесён и средним, и даже поздним сортам", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ четырех областях Украины ударят заморозки - синоптикАналитики отмечают, что заморозки в такое время года для украинских черешен вполне привычны. Однако биологический ритм в этом году нарушила аномально теплая зима, и почки на деревьях распустились гораздо раньше. Растения в южных регионах, кроме прочего, пострадали еще и от засухи.

"В садах черешни, персика, абрикоса и других косточковых, где деревья были в стрессе от дефицита влаги, ущерб был максимальным. По оценкам фермеров, урожая ранних и средних сортов не будет вовсе, а также снизится урожай поздних сортов", - отмечают эксперты.

Напомним, погода в Украине на Страстной неделе перед Пасхой 2020 будет сложной, но интересной, предупредила синоптик Наталья Диденко. Уже завтра ряду территорий обещают дожди и даже мокрый снег.

Ранее синоптик ошеломил неотвратимой аномалией, когда давал снежный прогноз на апрель. Воздушные потоки нарушили нормальное течение погодных явлений, пояснил народный синоптик Леонид Горбань.

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