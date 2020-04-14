Социологи рассказали, как украинцы относятся к продлению коронавирусного карантина

Карантин, температура / Reuters

Сотрудники социологической группы Рейтинг установили, что количество украинцев, которые поддерживают введение штрафов за нарушение условий карантина из-за коронавируса (-20% за минувшие две недели).

70% респондентов поддержали вероятное продление карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса вплоть до июня 2020 года.

К слову, среди противников продления карантина из числа опрошенных больше всего жителей юга Украины, малообеспеченных граждан, а также сторонников оппозиционных политических сил.

Далее - крайнее ужесточение мер к нарушителям карантина, вплоть до тюремного заключения, теперь поддерживают только 25% респондентов.

Напомним, ранее Антон Геращенко, заместитель главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, в деталях рассказал, для чего украинцам в условиях жесткого коронавирусного карантина Covid-19 необходимо выходить на улицу исключительно с паспортом.