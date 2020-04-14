Пасха решит судьбу эпидемии Ковид-19 в Украине: Зеленский сделал громкое заявление

Зеленский рассказал, что Пасха станет рещающей для Украины / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее пообещал миллион долларов украинскому ученому, который изобретет вакцину от коронавируса, во вторник 14 апреля заявил, что, если удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений и чтобы поменьше людей заразились, то можно будет говорить об улучшении ситуации в Украине.

При этом Зеленский подчеркнул, что все зависит от того, как украинцы будут соблюдать карантин.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений, и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - заявил Зеленский, передает Офис президента.

К слову, карантин в Украине ввели в середине марта до 3 апреля, а потом продлили до 24 апреля.

Как сообщили в Минздраве, с 14 по 17 апреля в Украине ожидается пик эпидемии коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая заражения COVID-19. За сутки были зарегистрированы 270 новых подтвержденных случаев.

Читайте также"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусомНапомним, ранее сообщалось, в Украине не исключается возможность введения режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Однако это может произойти в случае, если не удастся остановить распространение COVID-19, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что пока что введенных мер достаточно для сдерживания эпидемии китайского вируса.