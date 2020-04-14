В Минздраве рассказали, что украинцев ждет после выхода из карантина

Виктор Ляшко рассказал, что украинцев ждет после выхода из карантина / УНИАН

После того, как будет окончен коронавирусный карантин, украинцев будут массово тестировать на антитела к Covid-19.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, власти страны планируют запустить в Украине тестирование на антитела методом иммуноферментного анализа.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов – введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител - подтверждающих, переболел человек или нет", – заявил Ляшко.

По его словам, у многих и многих украинцев заражение Covid-19 будет протекать без симптомов.

"То есть с симптомами, которые позволили легко перенести болезнь, и человек чаще всего не обращает на них внимание. У них сформируется иммунитет, и это будет позволять людям уже спокойно выходить [из карантина - Главред]", – сказал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявлял о том, что если в Украина уровень заболеваемости коронавирусом дойдет до такого пика, как в Италии, Испании или США, то в Минздраве оперативно увеличит количество тестов. До этого замглавы ведомства рассказал, что специалисты ожидают пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине с 14 по 17 апреля.