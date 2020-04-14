В Кабмине хотят отказаться от маршруток - какие города и сроки

Криклий заявил, что Украина может остаться без маршруток до конца года / УНИАН

В Украине из-за жуткого китайского вируса ужесточили карантин и запретили работу общественного транспорта. В это сложное для страны время, в Кабмине анонсировали полный отказ от частных перевозчиков уже до конца нынешнего года.

Как заявил в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сейчас министерство совместно с Ассоциацией городов Украины при поддержке Европейского инвестиционного банка разрабатывают соответствующую программу по улучшению общественного транспорта.

На первом этапе программу планируется реализовать в:

Харькове,

Запорожье,

Одессе,

Сумах,

Чернигове,

Киеве,

Львове,

Тернополе

Луцке.

"Киев сможет отказаться от маршрутных такси и перейти на автобусы и другой общественный транспорт, который является более безопасным", – отметил он.

Как объяснил Криклий, каждый из этих городов сможет заказывать транспортные услуги.

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"Компания, которая будет предоставлять автобус, электробус, троллейбус, будет гарантированно получать сумму и сможет заключать договоры на 3-5 лет, планировать себе лизинговые условия, лизинговые договоры, осуществлять платежи", – рассказал Криклий.

Он подчеркнул, что при этом перевозчик не будет заинтересован в том, чтобы "набивать" в маршрутку много людей, подвергая опасности пассажиров.

"Города смогут не только ограничиваться своим коммунальным транспортом, но еще и дополнительно добирать (общественный транспорт, – Ред.), в том числе и на коммерческих условиях", – пояснил министр.

Европейский инвестиционный банк выступает в роли инвестора проекта. В настоящее время он профинансирован на сумму 176 миллионов евро. Планируется подписание дополнительного соглашения на 200 миллионов евро. Проекты будут осуществляться путем паритетного финансирования – 50% суммы предоставляет инвестор, еще 50% финансирует сам город.

"Мы рассчитываем на то, что в конце текущего года или в начале следующего все могут использовать эти деньги, чтобы мы могли двигаться по следующим городам", – спрогнозировал министр.

Ранее в селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров.

Также напомним, в Киеве ситуация с пассажирскими перевозками из-за карантина и закрытого метро остается катастрофической.