От бармена – до помощника премьера: в Сети обсуждают новую протеже Шмыгаля

Алина Долгих / Фейсбук В.Дмитрука

Официальную декларацию о доходах подала новый помощник премьер-министра Дениса Шмыгаля Алина Долгих.

Как указано в опубликованном документе, местом работы Долгих станет Секретариат Кабинета министров.

При этом она станет государственным служащим категории В, подчеркивается в электронной декларации.

Отметим, что в Сети обратили внимание на то, что Долгих еще совсем недавно искала работу через интернет.

В своем резюме она указывала, что работала барменом-кассиром в Виннице и в хостесом в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств.

"Только что подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла таки соответствующую работу! Респект!" – комментируют новое назначение Шмыгаля в Сети.

/ Фейсбук В.Дмитрука

Напомним, ранее Александра Клитина ответила на обвинения в том, что якобы заняла свою должность замминистра инфраструктуры "через постель".