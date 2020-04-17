Компания "УкрКредитФинанс" (ТМ Credit Kasa) передала в благотворительный фонд "Жизнелюб‎" средства на покупку 1000 продуктовых корзин для людей старше 65 лет.

‎"Мы хотим поддержать самую уязвимую часть нашего общества — пенсионеров. Сегодня они первые, кто находится в зоне риска. Каждый поход в магазин для них потенциально опасен. Наша задача — оградить их от этого, поэтому присоединились к акции Жизнелюба‎", — заявили в Кредит Кассе.

Также представители компании призвали и других участников финансового рынка присоединиться к акции Жизнелюба‎.

В свою очередь, в благотворительной организации рассказали, что продуктовые наборы разъедутся по всей Украине: сначала они попадут в территориальные центры социальной помощи, а уже оттуда курьеры Новой Почты доставят их нуждающимся.

Социальный продуктовый набор состоит из 9 позиций: гречка, макароны, рис, сахар, пшеничная крупа, свиная тушенка, подсолнечное масло, вафли и туалетная бумага.

Справка. Credit Kasa — бренд ООО "УкрКредитФинанс‎". С 2013 года компания выдает онлайн-кредиты до зарплаты. За это время услугами Кредит Кассы воспользовались около 1 млн украинцев.