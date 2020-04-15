УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Болеющая Украина входит в праздники: глава Минздрава срочно обратился к украинцам

15 апреля 2020, 19:33

Степанов попросил жителей Украины сидеть на Пасху дома.

Степанов
Степанов попросил украинцев сидеть дома на Пасху / УНИАН

Согласно данным Минздрава, 14 апреля Украина начала входить в пик эпидемии коронавируса. И власти крайне обеспокоены тем, что в стране начинаются праздники длинной в две недели, в течение которых граждане могут активно контактировать, что повлияет на ситуацию с заражениями.

В среду, 15 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на Пасху.

Степанов подчеркнул, что прекрасно понимает, как долго ждали праздника многие люди. Однако попросил всех соблюдать карантин.

"Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - сказал глава Минздрава.

При этом Степанов напомнил, что из-за смертельной уханьской заразы 98 граждан Украины не смогут встретить Пасху (столько смертей было зафиксировано на момент записи видеообращения).

"Мы вынуждены на некоторое время быть разобщенными физически, но не духовно. Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может нас лишить. На момент записи этого видео нам известно, что из-за коронавируса в Украине 1248 проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху", - сказал министр.

Он добавил, что оставаться дома нужно не потому, что Минздрав рекомендует или врачи просят, "а ради себя, ради своих близких и родных".

Читайте такжеВ Украине наступает пик эпидемии коронавируса: Ляшко сделал важное заявлениеНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, убил еще десять человек – скончались уже 108 инфицированных. 

За сутки Ковид-19 нашли еще у 392 жителей Украины. По данным Минздрава, на сегодняшний день уханьскую заразу подхватили 3 764 человека, 143 пациента выздоровели.

коронавирус Пасха новости Украины карантин в Украине Максим Степанов Минздрав
Сейчас вы просматриваете новость «Болеющая Украина входит в праздники: глава Минздрава срочно обратился к украинцам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:22
Из-за Луны Земля вначале была похожа на картошку - астрономы
20:10
В Австрии фермер закрыл из-за коронавируса 15 работников из Украины
20:09
16 апреля – какой праздник – Чистый четверг 2020 и День Никиты
19:33
Болеющая Украина входит в праздники: глава Минздрава срочно обратился к украинцам Видео
19:17
В Украине стал законным паспорт в смартфоне
19:15
У оператора Северного потока-2 рассказали, будет ли Академик Черский его достраивать
19:00
Ветер Любви 3 серия смотреть онлайн 15-04-2020 Видео
18:58
Новый трейлер Marvel's Avengers посвятили особенностям игры
18:57
Пандемии коронавируса могло и не быть: названа самая большая ошибка Китая Видео
18:39
В Италии умерла звезда культовых сериалов Спрут и Элен и ребята
18:22
Нацбанк разрешил банкам открывать счета по видеосвязи
18:20
Как сделать красивые брови дома: простые советы по коррекции - фото Фото
18:13
У Путина подозревают коронавирус – почему обрадовались его оппоненты Видео
18:12
Apple официально анонсировала доступный iPhone SE 2020 года. Главное
18:02
У Зеленского рассказали, повторит ли Украина испанский сценарий по коронавирусу
17:38
Инфицированный коронавирусом Новинский накануне встречался с предстоятелем УПЦ МП
17:36
Получить доступ к бета-тесту онлайн-шутера Valorant теперь намного проще
17:31
Во Львове возле больницы произошел жуткий взрыв: мужчину убило на месте
17:28
В Кабмине рассказали, как обуздают цены на продукты во время карантина
17:27
Почему Трамп на самом деле вручил ВОЗ "черную метку"
17:17
ФСБ нашла в Крыму "украинских диверсантов" и обвинила их в подготовке теракта
17:02
Комаровский рассказал о фундаментальной страшилке украинцев Видео
17:02
Сало лечит болезни и добавляет ума - ученые
16:49
"У меня у одного встал": Дорофеева завела фанатов карантинным фото в трусах Видео
16:41
Скандал с обсервацией: украинцы устроили беспорядки на границе Видео
16:18
Фанат показал, как бы выглядела Half-Life: Alyx в угрюмых декорациях России Видео
16:12
В Украине появились полчища безработных: Шмыгаль озвучил шокирующие данные Видео
16:09
Жесткий карантин: опубликована карта блокпостов на въездах в Киев
15:57
Оскорбление чувств верующих: в Днепре перекопали дорогу к храму: фото
15:53
Пожар в Чернобыле: эколог советует не открывать окна Видео
15:41
Шарахаться друг от друга из-за коронавируса будем еще два года - ученые Видео
15:31
Красоты фанатского ремастера игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо показали в новом трейлере
15:26
Кулеба ответил на скандальное предложение Ирана по сбитому Боингу МАУ
15:22
Кличко рассказал, в каких больницах Киева проводят тесты на коронавирус
15:00
Фильмы на карантин - лучшие фильмы от Сергея Притулы Видео
15:00
Ученые нашли утонувший в Ниле старинный корабль, о котором писал Геродот
14:53
На допрос: Вятрович получил повестку по делу о краже денег на форуме по Голодомору
14:44
Вкуснейшая творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
14:37
Весенний призыв 2020 – в Украине наметилась новая халява Видео
14:35
Индульгенция для Порошенко и Ко: нардеп объяснил, кому выгоден банковский закон
14:24
Коронавирус даже не вздрогнет: назван самый плохой антисептик Видео
14:23
Из-за коронавируса умер создатель одной из первых видеоигр в истории
14:22
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
14:19
Коронавирус в Раде: еще один олигарх подтвердил заражение
14:18
СМИ рассказали, что рассмотрят депутаты Рады на внеочередном заседании
14:10
Холостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 10-04-2020 Видео
14:08
В Налоговой объяснили, кому выгоден фейк о махинациях с НДС
13:56
Ужесточение карантина: Украина закрывает новые КПП на границе
13:42
Вырвать мир из пасти уханьской заразы: в ВОЗ опустили всех на землю Видео
13:23
Новый обмен пленными: у Зеленского назвали главную проблему
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять