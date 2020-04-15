Болеющая Украина входит в праздники: глава Минздрава срочно обратился к украинцам

Степанов попросил украинцев сидеть дома на Пасху / УНИАН

Согласно данным Минздрава, 14 апреля Украина начала входить в пик эпидемии коронавируса. И власти крайне обеспокоены тем, что в стране начинаются праздники длинной в две недели, в течение которых граждане могут активно контактировать, что повлияет на ситуацию с заражениями.

В среду, 15 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев оставаться дома на Пасху.

Степанов подчеркнул, что прекрасно понимает, как долго ждали праздника многие люди. Однако попросил всех соблюдать карантин.

"Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - сказал глава Минздрава.

При этом Степанов напомнил, что из-за смертельной уханьской заразы 98 граждан Украины не смогут встретить Пасху (столько смертей было зафиксировано на момент записи видеообращения).

"Мы вынуждены на некоторое время быть разобщенными физически, но не духовно. Молитва, семья, любовь к близким, вера - то, чего никто и ничто не может нас лишить. На момент записи этого видео нам известно, что из-за коронавируса в Украине 1248 проведут этот праздник в больнице, а 98 уже никогда не смогут отпраздновать Пасху", - сказал министр.

Он добавил, что оставаться дома нужно не потому, что Минздрав рекомендует или врачи просят, "а ради себя, ради своих близких и родных".

Читайте такжеВ Украине наступает пик эпидемии коронавируса: Ляшко сделал важное заявлениеНапомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро среды, 15 апреля, убил еще десять человек – скончались уже 108 инфицированных.

За сутки Ковид-19 нашли еще у 392 жителей Украины. По данным Минздрава, на сегодняшний день уханьскую заразу подхватили 3 764 человека, 143 пациента выздоровели.