Когда мир откроет границы и возобновятся авиарейсы: эксперты дали прогноз

Из-за коронавируса страны закрыли границы / 112.ua

Коронавирус отправил мир на глобальный карантин. Страны закрыли границы и пытаются преодолеть COVID-19. Некоторые эксперты дают пессимистичные прогнозы относительно возобновления глобальных путешествий, мол, мир уже никогда не будет прежним, некоторые - более оптимистичны.

В частности, среди украинских экспертов есть такие, которые предполагают, что некоторые страны Евросоюза начнут открываться с июня-июля, чтобы поднять свои экономики.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что перекрытие границ актуально исключительно для отсрочки начала эпидемии.

"Поэтому вопрос их открытия больше политическое решение, чем эпидемиологическое. Ни одна граница не способна остановить инфекционного возбудителя, а уровень миграции населения, связанный с репатриацией граждан, уже давно убрал границы для коронавируса", – сказал Протас изданию Обозреватель.

Когда откроют аэропорты Борисполь и Жуляны

Директор крупнейшего аэропорта Борисполь Павел Рябикин заверил, что как только правительства стран Шенгенской зоны, а затем и Украина отменят миграционные ограничения, аэропорт возобновит работу. Однако когда точно это произойдет и каким образом из ограничений по перевозкам будут выходить другие страны – пока никто точно сказать не может. Сам аэропорт работает и сейчас, обслуживая в основном грузовые рейсы.

Карантин в Украине

Из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

9 апреля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что карантин в Украине может быть ослаблен до 24 апреля.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в мае Украина должна выйти на работу, и рассказал о стратегии выхода Украины из карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов дал прогноз, когда в Украине начнут ослаблять карантин. По его словам, это произойдет, как только эпидемиологическое состояние в стране начнет улучшаться, но не раньше Пасхи. Окончательное решение будет принято не ранее 24 апреля.

15 апреля стало понятно, что скорее всего украинцам не "светит" скорая отмена карантина. Такой вывод можно было сделать из заявления главы МОЗ Максима Степанова.

"Учитывая сегодняшний антирекорд (по числу новых зараженных, - ред.) , я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - сказал министр 15 апреля.