"Похоже на шантаж": эксперт объяснил остановку угледобывающего гиганта

Остановка работы самой большой в стране угледобывающей компании в условиях карантина и сложной социально-экономической ситуации выглядит как шантаж со стороны ДТЭК.

Ведь остановка подана не как следствие резкого снижения в Украине спроса на электроэнергию из-за карантина, а связана с требованием поднять цены на электроэнергию. Именно поэтому это выглядит как шантаж. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление ДТЭК о намерении остановить шахты угледобывающей компании "Павлоградуголь", пишут Комментарии.

"Для чего они это делают? Как минимум, есть сугубо экономический интерес- воспользоваться ситуацией в стране, и заставить правительство пойти на реализацию интересов ДТЭК. Я не исключаю, что у этой компании есть определенные финансовые проблемы, о сейчас у всех экономические проблемы, и решать их путем шантажа недопустимо" - отметил политолог.

"Помимо экономического, здесь может быть и политический интерес – попытка продвинуть свою кандидатуру на должность министра энергетики. По сути, это классический лоббизм, но в недопустимых формах. Думаю, руководство страны, правительство и, возможно, офис президента должны провести переговоры, и дать понять, что решать финансовые проблемы коммерческой компании путем шантажа правительства недопустимо", - резюмировал Владимир Фесенко.