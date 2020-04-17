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Villa Krim собрала "винные" исследования, которые помогут похудеть, выучить язык и решить проблемы новости компании

17 апреля 2020, 10:15

Хорошее вино может дополнить ужин или обед, поспособствовать беседе, снять напряжение, но это далеко не все полезные свойства этого благородного напитка.

Всемирно известные ученые не устают исследовать эффекты, которые оказывает умеренное употребление вина на организм, а Villa Krim рада поделиться их последними достижениями в данной сфере.

Поможет ли бокал вина выучить язык?

Согласно результатам исследования ученых из Эксетерского университета, опубликованных в статье в Scientific Reports, люди, умерено употребляющие спиртное после обучения, запоминают материал лучше тех, кто не пил вообще. В исследовании приняли участие 88 человек, большая часть из которых были женщинами. В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Обе группы должны были запомнить несуществующие слова, похожие на настоящие, но содержащие лишние буквы (например, "frenzylk" от слова "frenzy", ярость). После того, как психологи удостоверились, что испытуемые справились с задачей, половине из них было предложено за два часа выпить столько алкогольных напитков, сколько они посчитают нужным. Другая половина должна была обойтись без алкоголя. На утро все испытуемые прошли тест на память. В то время как контрольная группа, которая пила безалкогольные напитки, помнила примерно одинаковое количество слов, у их оппонентов показатель был заметно выше. При этом, самое забавное, что эффект был сильнее выражен у тех, кто выпил больше. Объяснение ученые наши в следующем: "Алкоголь блокирует изучение новой информации, и поэтому у мозга есть больше ресурсов, чтобы сложить другую недавно полученную информацию в долгосрочную память". И получается, чтобы лучше запомнить новые иностранные словечки, отложив учебник, закрепить знания лучше всего бокальчиком красного, но важно сделать это после учебы и не забывая про умеренность, ведь в противном случае можно не вспомнить не только новые слова.

Можно ли похудеть, употребляя вино?

Два бокала красного вина на ночь помогут предотвратить увеличение веса на 70 процентов – именно к таким выводам в ходе своего исследования пришел учёный из университета Альберты в Канаде. Эту замечательную новость позже подтвердили также ученые из Университета штата Вашингтон и Гарварда, которые обнаружили, что ночной бокал вина (или два) действительно может помочь в потере веса. И все это благодаря ресвератролу, который содержится в красном вине, именно он предотвращает накопление жира в жировых клетках. Это же вещество вырабатывается в организме благодаря физическим упражнениям на тренажерах. Так что бокал красного вина перед сном способен заменить час тренировки в спортзале. Но только помните, что такой процесс в организме происходит только на ночь. Бокальчик к обеду отложится на боках, к сожалению. И даже перед сном не переусердствуйте, ведь в вине тоже содержаться калории, так что при чрезмерном старании эффект может быть обратным.

Способствует ли вино творческому решению проблем?

Ни для кого не секрет, что многие из великих и творческих людей признавали, что бокал - другой вина очень способствуют вдохновению. Проверить эту теорию решился профессор из Университета Миссисипи и его коллеги, они провели исследование с участием 20 мужчин. В ходе эксперимента группе умеренно опьяненных мужчин было предложено завершить серию словесных ассоциаций, и ту же задачу попросили решить группу трезвых мужчин. В результате эксперимента мужчины, которые пили, не только дали больше правильных ответов, чем их трезвые коллеги, но они также справились намного быстрее. Ученый объясняет подобный результат следующим: "Решение нестандартных задач — это область, в которой главный эффект от алкоголя — ослабление самоконтроля, это и дает позитивный результат. В тестах такого типа сложно не застрять на первой пришедшей в голову ассоциации, а алкоголь помогает перелетать с одной мысли на другую… При этом стоит учитывать, что в остальных областях — от решения математических задач до управления автомобилем — трезвость и самоконтроль крайне важны". Кроме этого, ученые добавили, что забывать об умеренности не стоит в любом случае, иначе в бесконтрольном потоке сознания будет сложно отбраковывать бредовые идеи. Но все же, если есть необходимость в мозговом штурме, провести его лучше за бокалом вина и решение найдется.

Ваша Villa Krim

Предупреждение: алкоголь вредит вашему здоровью

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