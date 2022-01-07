15-летний подросток принял роды у матери: чем закончилась дикая история на Волыни

15-летний подросток принял роды у матери / скриншот из видео

В Луцке 15-летний подросток принял роды у своей матери, пока она находилась в машине, а отец убежал в поисках медицинской помощи. Об этом сообщает портал ТСН.

По данным журналистов, для женщины по имени Кристина это были уже шестые роды. Она вспоминает, что семья ехала в роддом, который находится в 60 километрах от их дома. Начались схватки, и потому муж нарушал скоростной режим под женские крики. Когда семья наконец-то приехала к роддому, то Кристина начала рожать прямо в машине. И пока муж бегал в поисках врачей, роды принял ее 15-летний сын.

Муж Кристины Юрий присутствовал практически на всех родах детей. С Кристиной он познакомился в Киеве еще во время Оранжевой революции 2004 года. В столице Украины они и вступили в брак. Мужчина – ветеран войны на Донбассе. По его словам, он не боится принимать решения и отвечать за свои поступки.

"Я видел той крови много, и сам себе пальцы пришивал, когда мне оборвало их. Я не боялся, но переживал, чтобы ребенок был здоров, и чтобы с женой ничего плохого не случилось", ‒ вспоминает мужчина.

Медики в роддоме комментировать ситуацию с экстремальными родами отказались.

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Напомним, ранее гражданка Афганистана родила девочку на борту американского эвакуационного самолета. Командир воздушного судна решил спуститься ниже, чтобы увеличить давление в самолете. Это помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.

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