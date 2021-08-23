Экстремальные роды в небе: афганка родила дочь на борту эвакуационного самолета США

Персонал 86-й медицинской группы помог афганской матери и ее семье выйти из самолета C-17 Globemaster III / Фото twitter.com/DeptofDefense

У женщины, которую эвакуировали из Афганистана, начались роды с осложнениями прямо в самолете С-17 Globemaster III.

Гражданка Афганистана родила девочку на борту американского эвакуационного самолета. Командир воздушного судна решил спуститься ниже, чтобы увеличить давление в самолете. Это помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери.

Экстремальные роды в небе произошли в субботу, 21 августа. Министерство обороны США в Twitter опубликовало фотографии, на которых персонал 86-й медицинской группы помогает афганской матери и ее семье выйти из самолета C-17 Globemaster III "через несколько мгновений после того, как она родила ребенка на борту самолета".

Самолет летел из промежуточной базы на Ближнем Востоке и направлялся к авиабазе Рамштайн в Германии. После приземления девочку и ее мать госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Фото twitter.com/DeptofDefense

Как сообщал Главред, утром 22 августа, в Украину прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана.

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Борт вывез из Кабула украинцев, а также граждан других государств.

Напомним, 16 августа мир облетели шокирующие кадры – афганцы штурмовали американский транспортный самолет в аэропорту Кабула. Люди залезали на крылья и шасси самолета в надежде выбраться из страны. Заканчивалось все трагически - после взлета люди падали на землю с огромной высоты.

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17 августа появилось фото с борта американского грузового самолета C-17 Globemaster III – туда удалось пробраться 640 афганцам. На фото изнутри Boeing видно, что в самолете нет ни одного свободного места. Этот борт в Сети назвали "современным Ноевым ковчегом".

В Сеть также попало видео, на котором видно, как маленькую девочку через толпу передают из рук в руки американским солдатам по ту сторону стены аэропорта в надежде, что ее эвакуируют из Афганистана.