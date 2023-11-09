16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины расширил перечень запрещенных медиаресурсов, которые не могут транслировать свои материалы в Украине. После внимательного мониторинга и анализа соответствия законодательству Украины, было принято решение о внесении 16 российских сервисов в этот перечень. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила Нацсовет.
Сервисы, попавшие в перечень:
24ТВ (24TV);видео дня
Амедиатека (Амедиатека);
Baskino;
Filmix;
HD REZKA;
KINOGO;
Kinokrad;
Kinotochka;
KinoZapas;
Kion;
Viju;
ГидОнлайн;
Лайм HD TV-бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV-besplatnoe onlain TV);
Смотрешка (Smotreshka);
Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino I TV onlain);
Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
В чем причина блокировки
Нацсовет обнаружил, что эти медиаресурсы используют доменные имена из России и имеют русский язык интерфейса по умолчанию. Кроме того, их политика и правила пользования основываются на национальном законодательстве РФ.
При осмотре таких ресурсов было обнаружено, что они направляют размещенную рекламу на аудиторию государства-агрессора и транслируют в Украине программы, в которых участвуют лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В общем перечне медиаресурсов государства-агрессора запрещенных Нацсоветом насчитывается 22 платформы.
Напомним, в редакцию Главред поступило сообщение от Роскомнадзора об ограничении доступа к информационному ресурсу из России. Согласно сообщению, информация, размещенная на веб-сайте, нарушает законодательство оккупантов. Роскомнадзор принял решение запретить доступ к этому сайту с территории России на основе требований, изложенных Генеральной прокуратурой РФ.
Также в День России, 12 июня, хакеры совершили атаку на центральные российские телеканалы. Вследствие этого зрителям вместо привычной российской пропаганды была показана информация, которая раскрывала правду о войне Российской Федерации против Украины.
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