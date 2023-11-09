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16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

Руслана Заклинская
9 ноября 2023, 19:08
В соответствии со стандартами и требованиями законодательства, 16 сервисов государства-агрессорки теперь не могут транслировать свой контент на территории Украины.
16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень
Нацсовет заблокировал 16 российских медиаресурсов / Коллаж: Главред, фото: mediasat.info, rezka.ag, kinokrad.cc

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины расширил перечень запрещенных медиаресурсов, которые не могут транслировать свои материалы в Украине. После внимательного мониторинга и анализа соответствия законодательству Украины, было принято решение о внесении 16 российских сервисов в этот перечень. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила Нацсовет.

Сервисы, попавшие в перечень:

  • 24ТВ (24TV);

    видео дня

  • Амедиатека (Амедиатека);

  • Baskino;

  • Filmix;

  • HD REZKA;

  • KINOGO;

  • Kinokrad;

  • Kinotochka;

  • KinoZapas;

  • Kion;

  • Viju;

  • ГидОнлайн;

  • Лайм HD TV-бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV-besplatnoe onlain TV);

  • Смотрешка (Smotreshka);

  • Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino I TV onlain);

  • Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

В чем причина блокировки

Нацсовет обнаружил, что эти медиаресурсы используют доменные имена из России и имеют русский язык интерфейса по умолчанию. Кроме того, их политика и правила пользования основываются на национальном законодательстве РФ.

При осмотре таких ресурсов было обнаружено, что они направляют размещенную рекламу на аудиторию государства-агрессора и транслируют в Украине программы, в которых участвуют лица, внесенные в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В общем перечне медиаресурсов государства-агрессора запрещенных Нацсоветом насчитывается 22 платформы.

Напомним, в редакцию Главред поступило сообщение от Роскомнадзора об ограничении доступа к информационному ресурсу из России. Согласно сообщению, информация, размещенная на веб-сайте, нарушает законодательство оккупантов. Роскомнадзор принял решение запретить доступ к этому сайту с территории России на основе требований, изложенных Генеральной прокуратурой РФ.

Также в День России, 12 июня, хакеры совершили атаку на центральные российские телеканалы. Вследствие этого зрителям вместо привычной российской пропаганды была показана информация, которая раскрывала правду о войне Российской Федерации против Украины.

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