УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинку

16 ноября 2021, 21:59

В больницу пациентка попала еще в сознании и в приемном отделении сердце внезапно остановилось.

Больница
Больница / ua.depositphotos.com

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице спасли 47-летнюю женщину, которую госпитализировали с коронавирусом.

Как сообщает 402 канал, женщине удалось выжить после 17 минут клинической смерти.

Она была не была вакцинированная. Медики называют этот день "вторым ее днем рождения".

Отмечается, что коронавирус у Елены проходил в легкой форме, поэтому женщина лечилась дома. Однако в тот день она почувствовала изжогу в груди.

Когда не было сил больше терпеть, она вызвала скорую.

Реклама

В больницу пациентка попала еще в сознании и в приемном отделении сердце внезапно остановилось. Первые 5 минут сердце "запускали" прямо на полу.

Затем медики сделали интубацию, а именно ввели особую трубку в трахею с целью защиты дыхательных путей пациента. Это одно из средств проведения механической вентиляции легких.

Впоследствии пациентке провели искусственную вентиляцию легких и 13 минут длилась дефибрилляция.

По словам заведующей коронавирусной реанимации Иванны Дидык, такие случаи, когда жизнедеятельность всех органов и систем человека была восстановлена после столь длительного времени клинической смерти, крайне редки.

Читайте такжеИммунолог назвал самую эффективную вакцину от коронавируса

Она добавила, что смерть мозга обычно наступает через 3 - 7 минут после остановки сердца и остановки дыхания. А женщина вышла из состояния клинической смерти без всякого неврологического дефицита.

Кроме того, на следующий день женщину отсоединили от ИВЛ и она была в сознании и могла разговаривать.

Сейчас она под наблюдением кардиологов и обещает сделать вакцину от коронавируса.

Читайте также:

viber
коронавирус коронавирус осложнения
Сейчас вы просматриваете новость «17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачуНовый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грнЗеленский пообещал вакцинированным украинцам по 1000 грн Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знакуЗалог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей
22:17

Медики рассказали об опасной болезни, которую легко спутать с COVID-19

21:59

17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинкуВидео

21:45

Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

21:44

На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огонь попал жилой домВидео

21:20

В Украину нагрянет неожиданное потеплениеВидео

Реклама
21:04

Стреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчину

21:02

Роман Цимбалюк: Путин официально разрешил торговлю ворованным с ДонбассаВидеоблоги

21:00

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

20:46

Новая опасность в консервах: на Буковине зафиксировали ботулизмВидео

20:26

Бизнес-партнер Кауфмана может быть замешан в контрабанде сигарет - СМИ

20:16

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуВидео

20:03

Зеленский встретился с министром обороны БританииВидео

19:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

19:49

"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и ПорошенкоВидео

19:45

Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала Джек & ЛондонВидео

19:40

У одиозного нардепа Кивы отобрали наградное оружие

19:40

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

19:30

В Виннице покойника "вынудили" отработать алиментыВидео

19:12

Голый Максим Галкин попал в объектив Аллы Пугачевой

19:11

Увидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеруВидео

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

19:06

В центре Киева засекли звезду ГолливудаВидео

18:59

Карточка киевлянина: как получить и какие преимущества она дает владельцу

18:51

Во всем обвинили ребенка: в Харькове школьница в макаронах нашла гусеницуВидео

18:32

"Не заставят и за $50 000": нардеп-"слуга" раскритиковала "тысячу Зеленского"Видео

18:30

Почему Украине не стоит надеяться на помощь Британии, но в России все равно будут шуметьмнение

18:26

Жуткий пожар в доме престарелых: выяснились подробности трагедии

18:23

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастье

18:18

Семью избитого в Париже подростка ограбили в родном селе на ЗакарпатьеВидео

18:02

На 1+1 выйдет украинская адаптация популярного шоу Последний герой

18:00

Александр Кушнарь. Британия направляет спецназ в УкраинуВидеоблоги

17:42

Второй случай в истории: женщина 8 лет жила с ВИЧ и избавилась от вируса без леченияВидео

17:31

На лестнице львовского колледжа нашли новорожденного младенцаВидео

17:31

Конфликт на границе с Беларусью: в ВСУ предупредили о рисках новой "горячей точки"Видео

17:18

Запуск Северного потока-2 обрубит транзит через Украину: ряд городов могут остаться без газаВидео

16:57

По программе Зеленского на трассе Киев-Харьков построили два новых моста

16:52

"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов

16:51

Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривенВидео

16:39

Вирусолог объяснила, почему Украина бьет антирекорды по смертности от COVID-19

16:34

Четыре области Украины могут покинуть "красную" зону уже на следующей неделе

Реклама
16:23

Укрпочта меняет формат доставки и вводит новую услугу с фиксированной ценойВидео

16:15

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

15:56

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Украине

15:34

Вакцинация переболевших COVID-19: эксперт дала неожиданный советВидео

15:18

Ушел из жизни "серийный убийца" из сериала Кости

15:14

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

15:11

Порошенко с отрывом возглавил антирейтинг украинских политиков - опрос

15:10

Стратегия Путина "нагадить под дверь"мнение

15:02

Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минутВидео

14:59

ВСУ получат новенький Ан-178: "Антонов" достроил первый образец для украинской армии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять