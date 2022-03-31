19-летняя беременная вдова рассказала о звонке мужа за несколько минут до гибели на Яворовском полигоне

Трагедия на Яворовском полигоне

Во Львовской области погиб украинский защитник 22-летний Константин Руденко, работавший инструктором в учебном военном центре на территории Яворовского военного полигона.

19-летняя жена Константин Руденко на 9-м месяце беременности рассказала, как успела поговорить с ним за несколько минут до циничного ракетного удара оккупантов.

"В 5:50 он мне позвонил, сказал, что у нас тоже стреляют. Сказал, чтобы я не переживала и спускалась на первый этаж подвала, потому что мы жили на 5 этаже. В 6 часов я ему позвонила, буквально 5 минуты прошло, и он был вне зоны досягаемости", - рассказала 19-летняя Соломия, передает Радио Свобода.

Из-за нервного напряжения Соломия попала в больницу, где через сутки и узнала о смерти мужа.

"Как нам сказали, их прямо в подвале придавило большой плитой. И на следующий день мы поехали забирать его в морг", - вспоминает она.

По ее словам, от мужа у нее остались, в частности, его форма и часы, которые она подарила любимому на их последний Новый год.

Часы Соломия хотят оставить на память для их сына Артема, который вот-вот должен родиться. Кстати, именно такое имя военный хотел дать ребенку.

Сейчас Соломия готовится к родам. Девушка говорит, что пытается пережить трагедию и держаться ради их будущего ребенка: "Я должна сделать все, чтобы наш ребенок был счастлив".

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Вещи для новорожденного помогли собрать волонтеры.

"Никогда не думала, что поеду машиной "Груз 200" забирать своего мужа. Вообще никогда не могла подумать, что стану вдовой в 19 лет. Еще и останусь сама с ребенком", - говорит она.

Погибший Константин, как говорится, родом из Чернигова, но отвезти туда его невозможно, поскольку российская оккупационная армия бомбит и обстреливает город. Военного похоронили в Дрогобыче.

Напомним, в результате обстрела ракетами Яворовского военного полигона под Львовом погибли 35 человек, еще 134 - ранены.

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