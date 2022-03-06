3-летнему мальчику оторвало ногу: последствия бомбардировки Коростеня на Житомирщине

Разрушенный дом в Коростене / ГСЧС Украины

Захватчики в ночь на воскресенье, 6 марта, бомбили города Овруч и Коростень в Житомирской области.

В Коростене в результате обстрела погиб человек. Двое местных жителей были травмированы, среди них 3-летний мальчик, которому оторвало ногу. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV.

"Оккупанты продолжают абсолютно бесцельные и абсолютно бездумные бомбардировки жилых массивов. Этой ночью они бомбардировали мирную Житомирщину. Это были города Овруч и Коростень. В городе Коростень погиб один человек, разрушено 10 домов украинцев, два человека ранены, в том числе оторвало ногу трехлетнему мальчику", – сказал Геращенко.

Сейчас за жизнь пострадавшего мальчика борются медики.

Геращенко упрекнул всех граждан России, которые не выступают против войны, тем самым фактически позволяя убивать украинских детей.

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"Я не понимаю, как после этого всего будут жить российские граждане, понимая, что они своим молчаливым согласием дали возможность диктатору Путину убивать наших детей. Я хочу сказать, что будет жестокая месть за всё, что они натворили на нашей территории", – сказал советник главы МВД.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине враг совершил бомбардировку нескольких городов . Ракетный удар был осуществлен по частному сектору города Коростень. В Овруче, где также атаковали частный сектор города, к счастью, нет жертв и пострадавших.

Напомним, 4 марта российские войска разбомбили школу №25 в Житомире. В результате попадания ракеты полностью была разрушена половина школы.

Перед этим еще один серьезный обстрел Житомира произошел вечером 1 марта – тогда российские войска ударили по спальным районам города. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей.

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