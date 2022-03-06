УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

3-летнему мальчику оторвало ногу: последствия бомбардировки Коростеня на Житомирщине

6 марта 2022, 12:55

Из-за бомбардировки города российскими оккупантами один человек погиб, еще двое получили травмы.

false
Разрушенный дом в Коростене / ГСЧС Украины

Захватчики в ночь на воскресенье, 6 марта, бомбили города Овруч и Коростень в Житомирской области.

В Коростене в результате обстрела погиб человек. Двое местных жителей были травмированы, среди них 3-летний мальчик, которому оторвало ногу. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала ICTV.

"Оккупанты продолжают абсолютно бесцельные и абсолютно бездумные бомбардировки жилых массивов. Этой ночью они бомбардировали мирную Житомирщину. Это были города Овруч и Коростень. В городе Коростень погиб один человек, разрушено 10 домов украинцев, два человека ранены, в том числе оторвало ногу трехлетнему мальчику", – сказал Геращенко.

Сейчас за жизнь пострадавшего мальчика борются медики.

Геращенко упрекнул всех граждан России, которые не выступают против войны, тем самым фактически позволяя убивать украинских детей.

Реклама

"Я не понимаю, как после этого всего будут жить российские граждане, понимая, что они своим молчаливым согласием дали возможность диктатору Путину убивать наших детей. Я хочу сказать, что будет жестокая месть за всё, что они натворили на нашей территории", – сказал советник главы МВД.

  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
  • Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года
    Последствия бомбардировки Коростеня в ночь на 6 марта 2022 года ГСЧС Украины
Ранее сообщалось, что на Житомирщине враг совершил бомбардировку нескольких городов. Ракетный удар был осуществлен по частному сектору города Коростень. В Овруче, где также атаковали частный сектор города, к счастью, нет жертв и пострадавших.

Напомним, 4 марта российские войска разбомбили школу №25 в Житомире. В результате попадания ракеты полностью была разрушена половина школы.

Перед этим еще один серьезный обстрел Житомира произошел вечером 1 марта – тогда российские войска ударили по спальным районам города. В результате погибли 2 человека, еще 16 – пострадали, среди них 6 детей.

Читайте также:

viber
война в Украине Овруч вторжение России Антон Геращенко Коростень
Сейчас вы просматриваете новость «3-летнему мальчику оторвало ногу: последствия бомбардировки Коростеня на Житомирщине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Российский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИРоссийский олигарх родом из Украины был найден повешенным в Британии - СМИ Украинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФУкраинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФ Белорусские военные отказываются наступать в Украине вместе с РФ - СМИБелорусские военные отказываются наступать в Украине вместе с РФ - СМИ Зеленский "опустил" Лаврова: "На лице написана его жизнь и его конец"Зеленский "опустил" Лаврова: "На лице написана его жизнь и его конец" Украину срочно пригласили на встречу НАТОУкраину срочно пригласили на встречу НАТО

Последние новости

13:43

На Харьковщине уничтожен вражеский штурмовик Су-25

13:29

Блинкен рассказал, как прошли переговоры с Польшей о передаче Украине истребителей

13:19

Укрзализныця изготовила из рельсов почти 4 тысячи противотанковых ежей

13:08

"Жестоко и цинично. Это не импровизация" - Зеленский о нападении России

12:56

Россияне готовятся бомбить Одессу – Зеленский

Реклама
12:55

3-летнему мальчику оторвало ногу: последствия бомбардировки Коростеня на ЖитомирщинеФото

12:50

Если промолчите, заплатите бедностью за войну: Зеленский обратился к россиянам

12:36

На Луганщине началась принудительная паспортизация населения

12:32

"Не лезьте – убьем!": Данилов предупредил оккупантов о последствиях второй волны атак в Украине

12:31

В Киевской ОГА назвали самые опасные направления области

12:23

"Это просто, если есть воля": Зеленский заявил, что Украине нужны самолеты, чтобы закрыть небоВидео

12:05

Россияне бьют по мосту, через который мирные люди бегут из Ирпеня: погибла семьяФотоВидео

11:58

Предатели Украины получили по заслугам - ВСУ разбили группу военных, которые перешли на сторну РФ в 2014

11:55

"Орки лезут снова": оккупанты атакуют танками Николаев

11:37

Обесценивание рубля, дефицит продуктов и безработица: какую цену заплатят россияне за войну с Украиной

11:23

"Давление на персонал АЭС" - Запорожская АЭС остается под контролем оккупантов

11:10

Мясо из Беларуси, молочка из Грузии - как РФ пытается спастись от дефицита продовольственных товаров

11:08

Начальник Генштаба Беларуси подал в отставку, Минобороны РБ опровергает

10:51

Из Мариуполя сегодня будут эвакуировать местных жителей

10:33

"Это террористы, а не армия": Ляшко рассказал, что оккупанты вывели из строя 34 больницы

Реклама
10:32

СБУ ликвидировали диверсионные группы в 5 областях Украины

10:26

Дутая непобедимость Россиимнение

10:15

"Враг сгинет от своего же оружия": Резников рассказал о деморализации военных РФ

10:09

Оккупанты беспощадно обстреливают Бучу, убивают даже детейВидео

10:05

"Как пытки мирного населения" - Вениславский о гуманитарной катастрофе в Волновахе и Мариуполе

09:52

Под Харьковом были обнаружены машины Росгвардии, которые бросили оккупанты

09:47

Возле Одессы войска РФ перегруппировываются и готовятся наступать – Одесская ОВАВидео

09:45

Перевязали и снова в бой – оккупанты используют людей как "пушечное мясо"

09:23

Ракетный удар по Житомирщине: 40 домов разрушены, есть жертвыФото

09:23

Все усеяно трупами: потери России в Украине превысили 11 тысяч солдат и тысячи единиц техники

09:11

В тероборону вступили 100 тысяч украинцев с начала нападения РФ

09:07

В СНБО создали сайт для россиян по поиску пленных

08:41

Внутренняя ситуация в Беларуси не должна позволить Лукашенко вступить в эту войну - МВД

08:33

США и Польша обсуждают передачу Украине истребителей – CNN

08:32

Ситуация сложная: Луганщину обстреливают, часть городов под контролем оккупантов

08:21

У России нет ресурса занимать украинские города – глава Николаевщины

07:47

Путин начал войну против всего Запада: способна ли Россия нанести ядерный удармнение

07:44

Враг несет большие потери, сбиты 88 самолетов и вертолетов оккупантов - Генштаб

07:35

Госдеп призвал граждан США немедленно уехать из России

07:31

Дмитрий Комаров обратился к военным ВСУ и их семьям: "Вы - сила; ваши мужья и отцы - герои"Видео

Реклама
07:17

"Уже не помещаются": В Украине появятся лагеря для пленных с соблюдением международного права

07:11

"Люблю тебя, украинский солдат": военный поделился трогательной историей спасения ребенка

06:58

Режим Путина может пасть в течение года - Bloomberg

06:37

Оккупанты под Сумами расстреляли гражданский автомобиль и не пускали к нему медиков: есть погибший

06:32

На Сумщине оккупанты сделали "живой щит" из мирных жителей для охраны зенитки С-300

06:22

Российское Минобороны приказало уничтожать тела своих погибших в Украине солдат (документ)

06:01

"Мы - эксперты по нацизму": в Германии раскритиковали заявление РФ о "денацификации" Украины

05:37

Из Бучи и Гостомеля не могут вывезти людей, оккупанты стреляют по гражданским

05:27

Три тысячи американских ветеранов готовы воевать за Украину - СМИ

05:15

Проваленный блицкриг Путина: чего ждать дальше от Россиимнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять