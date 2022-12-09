3 склада боеприпасов и сотни раненых врагов: в Генштабе рассказали о "бавовне" под Запорожьем

Бойцы ВСУ нанесли потери оккупантам на Запорожье. Защитники уничтожили живую силу, технику и склады боеприпасов агрессоров.

В Генштабе рассказали о "бавовне" под Запорожьем/ коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Воины Вооруженных сил Украины нанесли значительные потери российским оккупационным войскам, которые окопались в Запорожской области. Об этом говорится на официальной странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области потери врага составляют около 240 человек ранеными", – заявили они.

Как говорят украинские офицеры, бойцы ВСУ полностью "демилитаризовали" не только живую силу врага, но и его технику со складами боекомплекта.

На данный момент Генштабом также было подтверждено уничтожение трех складов боеприпасов оккупантов и около двадцати единиц их военной техники разных типов.

По данным украинских офицеров, развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь оккупантов на данный момент полностью заполнен ранеными агрессорами.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали о том, что российские оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. А русское командование уже отводит отдельные подразделения врага.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Так, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений", - говорится в сообщении.

До того в ночь на понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Оккупанты ударили по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры.

"На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - говорится в сообщении.

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