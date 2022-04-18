7-летний мальчик из Мариуполя обратился к оккупантам на фоне уничтоженной квартиры

Мариуполь / reuters, скриншот

Российские оккупанты днем и ночью уничтожают Мариуполь. Пришел "русский мир" и в дом маленького Макара, откуда он и снял свое видеообращение.

На видео мальчик рассказал, что ему сегодня исполнилось 7 лет, а российские "освободители" полностью уничтожили его квартиру.

"Я Макар, сегодня мне 7 лет, а это мой дом. Спасибо спасителям из России, что сделали вот такое", - рассказал маленький украинец.

На фоне всего этого слышны взрывы. Ребенок стоит в разрушенном жилье.

"Мы записывали это обращение 5 раз. Выстрелы и бои за окном пугали Макара. Он спешил и немного терялся, но все-таки сделал это! Мой Макар - настоящий маленький герой и большой патриот!", - написала мама мальчика.

Украинские военные продолжают отчаянно бороться за Мариуполь, однако, учитывая зверства России, оккупанты решили сравнять город с землей.

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Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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