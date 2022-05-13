70 "двухсотых" и минус запас ракет для "Смерчей": ВСУ сбросили ракету на головы оккупантам

ВСУ сбросили ракету на головы оккупантам / скриншот

Вооруженные силы Украины уничтожили склад боевой техники РФ, расположенный оккупантами в селе Великая Александровка Харьковской области.

Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника, сообщили на Telegram-канале ВСУ.

Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и крупного запаса ракет удалось ликвидировать около 70 личного состава рашистов. Оккупанты продолжат нести подобные потери вплоть до полного освобождения Херсонской области от захвата.

Ранее украинские военные уничтожили базу Вооруженных сил России с арсеналом ракет применяя отечественный ударно-разведывательный беспилотник Punisher.

Также сообщалось, что в Харьковской области украинские военные провели успешную операцию по уничтожению врага, отвлекши его внимание хитрым маневром. Чтобы одни подразделения могли успешно уйти в контрнаступление, несколько других отвлекали на себя внимание, имитируя наступление со своей стороны.

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