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"80-90% потерь врага": военный эксперт пояснил, какое оружие нужно ВСУ прежде всего

5 февраля 2023, 02:05
Как говорит эксперт Роман Свитан, на каждый выстрел снарядом со стороны украинской армии в ответ приходится пять-семь снарядов оккупантов.
ВСУ, Свитан
Военный эксперт пояснил, какое оружие нужно ВСУ прежде всего/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Украинская армия сейчас прежде всего нуждается в артиллерии и боеприпасах. Поскольку войска оккупантов несут 80-90% потерь именно от артиллерийских ударов.

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону известный военный эксперт Роман Свитан.

"Я хоть и летчик и должен с авиации начать, но все равно начну с реального общевойскового боя: артиллерия. Арта, арта и еще раз арта. 80-90% потерь врага – от артиллерийского огня. Поэтому любая арта ‒ лучше высокоточная ‒ и очень много боеприпасов", – подчеркнул эксперт.

Как говорит Свитан, на каждый выстрел снарядом со стороны украинской армии в ответ приходится пять-семь снарядов оккупантов.

Кроме увеличения количества артиллерийских стволов, считает эксперт необходима и соответствующая подготовка бойцов ВСУ для работы с западным оружием.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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