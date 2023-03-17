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"А оно нам надо?": Вятрович объяснил, могут ли вернуться в Украину Кубань, Воронежчина и Белгородщина

17 марта 2023, 04:10
Для Украины эти территории стали бы огромным бременем, ведь они глубоко русифицированы, говорит Вятрович.
Украинские военные, Владимир Вятрович
Вятрович объяснил, могут ли вернуться в Украину Кубань, Воронежчина и Белгородщина/ 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, УНИАН

Даже если бы в результате войны была возможность возвращения в состав Украины Кубани, Воронежчины и Белгородщины, нашему государству это сейчас не нужно. Эти территории очень русифицированы, и поэтому они стали бы для Украины большим бременем.

Такое мнение высказал историк, народный депутат Украины, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде. Он отмечает, что нашему государству и так нужно будет освободить от оккупантов и вернуть домой территории Донетчины, Луганщины и Крыма.

В ответ на вопрос, могут ли в результате этой войны вернуться в Украину Кубань, Воронежчина, Белгородщина, Вятрович подчеркнул, что это лишь станет обузой для нас, которая будет тормозить развитие Украины.

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"А оно нам надо? Учитывая то, насколько русифицированы все эти регионы, это было бы огромным бременем, которое бы влияло на дальнейшее развитие Украины. Наше государство и так из-за недостаточности ресурсов и систематической политики недостаточно переварило очень русифицированные территории Донецкой и Луганской областей, Крыма. А на территориях, о которых говорится в вопросе, всё это на порядок больше", – отметил историк.

Он напомнил, что стране-агрессору России удалось сделать так, что потомки запорожских казаков на Кубани считают себя большими россиянами, чем коренные россияне. При этом, чтобы доказать свою "русскость", они даже с 2014 года воюют на Донбассе против украинских военных, считая себя главными носителями "русского мира",

"Поэтому я не знаю, нужно ли нам это на самом деле. Если со стороны этих территорий будет большое желание, как это было в 1918 году, присоединиться к Украине, тогда этот вопрос будет стоить того, чтобы его обсуждать", – подытожил Вятрович.

Война в Украине

Ранее Вятрович отмечал, что вероятность окончания войны в этом году невелика. Она может затянуться на несколько лет, как это было на Донбассе. Однако он добавил, что очень часто срабатывают иррациональные факторы, и какое-то громкое поражение РФ может запустить неожиданные необратимые процессы.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что перспективы Украины в войне на весну и лето 2023 года – это движение к победе. В то же время попытки страны-агрессора России "тянуть очень долго" войну против нашего государства будут безуспешными.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя. Наступление войск РФ на линии Сватово-Кременная в Луганской области и в направлении Бахмута в Донецкой области постепенно подходит к кульминации, считают аналитики.

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война в Украине вторжение России Владимир Вятрович
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