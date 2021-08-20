Афганистан под властью Талибана: Украина из-за сопротивления не может забрать своих граждан домой

Есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина провела эвакуацию своих граждан - Кулеба / Фото Reuters

Официальному Киеву на данный момент не удается запустить процесс возвращения домой граждан Украины из Афганистана. Причиной тому является сложная ситуация в аэропорту Кабула – украинский самолет не может там приземлиться. Есть стороны, которые не заинтересованы в том, чтобы эвакуация состоялась, однако МИД продолжает решать данный вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью Радио Свобода в пятницу, 20 августа, он рассказал о том, что рейс уже несколько раз переносили из-за сложной ситуации в Кабуле. Украинские дипломаты сообщат дополнительную информацию после того, как удастся решить все вопросы.

Читайте такжеСотни афганских беженцев прорвались на американский грузовой самолет: их эвакуировали из Кабула"Если честно, то (рейс) уже несколько раз переносили. Я не буду комментировать, где и какой самолет сейчас находится, по соображениям безопасности. Потому что ситуация в Кабуле очень непростая. И есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию. У меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и оставит афганский воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", - отметил Кулеба.

Также он подчеркнул, что несмотря на ряд сложностей, с которыми сталкиваются украинские дипломаты в данной ситуации, приоритетом Киева остается эвакуация граждан Украины из Афганистана.

Напомним, 18 августа в МИД заявили, что Киев отправил самолет Министерства обороны в Кабул с целью эвакуации более 150 украинцев, членов их семей, а также иностранных граждан. Как заявили в дипломатическом ведомстве, главной задачей является получение разрешения на взлет и безопасный вылет из Афганистана.

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Ситуация в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане решили вывести свои войска из страны. Военный контингент Америки полностью покинет страну до 31 августа.

Талибан на фоне решения Вашингтона стремительно взял под контроль Кабул и захватил власть в Афганистане. Президент страны Ашраф Гани вынужден был спасаться бегством из страны.

Представитель Талибана Мухаммед Найим объявил о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Байден сделал правильный выбор, решив вывести войска из Афганистана. По его словам, в стране не удалось создать сильную армию, которая могла бы противостоять вызовам.

Бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что вывод США войск из Афганистана обернется опасностью не только для Вашингтона, но и для американских союзников. Теперь Америке будет угрожать и Талибан.