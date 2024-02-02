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"Аккуратнее говорить": Елена Зеленская оценила идею заставлять беженцев ехать в Украину

Дмитрий Видоменко
2 февраля 2024, 16:41
Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны, и о возвращении украинских беженцев.
Зеленская, беженцы
"Давайте будем аккуратнее говорить о том, кто устал, а кто не устал" - Елена Зеленская / коллаж Главред, фото УНИАН

В Латвии украинская Первая леди Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны, и ответила в комментарии в комментарии Радио Свобода, поддерживает ли идею о том, что украинских беженцев нужно заставлять возвращаться в Украину.

"Очень сложно слышать, что кто-то устал, когда ты находишься в стране, которая в войне. Это позорно, на самом деле. Представьте, друзья, как устали мы. Устали от войны, не находясь в безопасности, зная, что каждый день твоя жизнь может оборваться. На самом деле это так. Потому что сегодня ночью, например, снова на Харьковщине авиационная бомба уничтожила больницу в один момент. И так может быть в любом населенном пункте Украины. Поэтому давайте будем аккуратнее говорить о том, кто устал, а кто не устал", — пояснила супруга президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD выразил желание, чтобы деньги, которые предоставляются разными странами в качестве социальной помощи украинским беженцам, были переданы Украине для самостоятельного распределения среди этих людей. По мнению президента, такой подход мог бы дополнительно поддержать украинскую экономику.

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ак ранее сообщал Главред, украинские беженцы в Чехии, Финляндии и Норвегии могут получить до 5300 евро за досрочное возвращение домой.

12 декабря в Ирландии было утверждено уменьшение в пять раз еженедельной помощи, которую предоставляют украинским беженцам.

Кроме того, в 2024 году в четырех европейских странах начнут уменьшать и прекращать оказание помощи украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

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беженцы Елена Зеленская война России и Украины
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