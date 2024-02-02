"Аккуратнее говорить": Елена Зеленская оценила идею заставлять беженцев ехать в Украину

Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны, и о возвращении украинских беженцев.

https://glavred.info/ukraine/akkuratnee-govorit-elena-zelenskaya-ocenila-ideyu-zastavlyat-bezhencev-ehat-v-ukrainu-10538444.html Ссылка скопирована

"Давайте будем аккуратнее говорить о том, кто устал, а кто не устал" - Елена Зеленская / коллаж Главред, фото УНИАН

В Латвии украинская Первая леди Елена Зеленская высказалась о людях, которые говорят, что устали от войны, и ответила в комментарии в комментарии Радио Свобода, поддерживает ли идею о том, что украинских беженцев нужно заставлять возвращаться в Украину.

"Очень сложно слышать, что кто-то устал, когда ты находишься в стране, которая в войне. Это позорно, на самом деле. Представьте, друзья, как устали мы. Устали от войны, не находясь в безопасности, зная, что каждый день твоя жизнь может оборваться. На самом деле это так. Потому что сегодня ночью, например, снова на Харьковщине авиационная бомба уничтожила больницу в один момент. И так может быть в любом населенном пункте Украины. Поэтому давайте будем аккуратнее говорить о том, кто устал, а кто не устал", — пояснила супруга президента.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD выразил желание, чтобы деньги, которые предоставляются разными странами в качестве социальной помощи украинским беженцам, были переданы Украине для самостоятельного распределения среди этих людей. По мнению президента, такой подход мог бы дополнительно поддержать украинскую экономику.

видео дня

ак ранее сообщал Главред, украинские беженцы в Чехии, Финляндии и Норвегии могут получить до 5300 евро за досрочное возвращение домой.

12 декабря в Ирландии было утверждено уменьшение в пять раз еженедельной помощи, которую предоставляют украинским беженцам.

Кроме того, в 2024 году в четырех европейских странах начнут уменьшать и прекращать оказание помощи украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.