Активисты заявили об отправке боевиков с Донбасса в Беларусь

Боевики ОРДЛО едут в Беларусь / news.dn.ua

Боевики с оккупированных территорий Донбасса массово едут в Беларусь на помощь режиму самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

"Сбор проводится через бригаду "Призрак" и местные военные комиссариаты. Рекруты предлагают 30 тысяч рублей (400 долларов в пересчете – Ред.) + суточные и расходы на командировки", – заявили активисты из Восточной правозащитной группы, передает Радио Свобода.

По словам правозащитников, на российско-белорусскую границу выехала три автобуса с "добровольцами" из ОРДЛО.

"Два автобуса отправились через КПВВ Изварино, третий выехал из города Антрацит и направился через город Новошахтинск Ростовской области", – сообщают источники.

Читайте такжеВ Прибалтике люди выстроились в живую цепь до границы с БеларусьюПредставитель украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский озвучил аналогичную информацию о грузовиках с людьми, которые на одной из остановок рассказазли о путешествии в Беларусь.

"Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: "Нас там нет", – отметил он.

Напомним, в белорусском Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который оценил массовые беспорядки и акции протеста в Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко выступил публичными с обвинениями в адрес лидеров европейских государств, а также Украины и Владимира Зеленского. По его мнению, именно они вмешиваются в белорусский внутриполитический процесс и виновны в том, что Беларусь сотрясают протесты.