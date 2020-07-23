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Нашли таблетки и записку: новые детали в деле о загадочной гибели волонтера Кучапина

Правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.

23 июля 2020, 19:53
Шеврон полиция
Полиция расследует смерть волонтера Алексея Кучапина / УНИАН

В Киеве полицейские проводят следственные действия в рамках расследования дела по факту смерти руководителя организации Дом милосердия Алексея Кучапина.

По сообщению Отдела коммуникации полиции Киева, об исчезновении 39-летнего волонтера 19 июля сообщила его жена.

Женщина рассказала, что ее муж 16 июля уехал на машине в город Днепр и с тех пор на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, полицейские начали первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего. 21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели помещение, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и дверь не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.Читайте также"Полная машина клоунов": копы влипли в скандал из-за конфликта с волонтерами

Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая.

Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

Также благодаря проведенным мероприятиям правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью. Свидетель предоставил важные показания для следствия, добавили в отделе коммуникации.

Для установления окончательной причины смерти мужчины назначен ряд необходимых экспертиз.

Напомним, ранее друг волонтера Захария Керстюк заявил о том, что Кучапин был убит, а его дело пытаются замять.

Алексей Кучапин волонтер новости Киева полиция
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