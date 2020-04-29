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Советник Насирова и чиновник Януковича: чем известен налоговик Любченко

29 апреля 2020, 16:37

Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы Украины на заседании 29 апреля.

Алексей Любченко
Алексей Любченко / 24tv.ua

Кабинет министров назначил Алексея Любченко, чиновника времен Януковича, главой Государственной налоговой службы Украины.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 29 апреля.

Алексей Любченко - биография

Алексей Любченко довольно тесно знаком с налоговой системой, так как в этой сфере он работает с 90-х годов. В 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 -  возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 при президенте Януковиче годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа-мажоритарщика VII созыва Виктора Тимошенко.

С 2015 года Любченко был советником главы Государственной фискальной службы Романа Насирова (к слову, тогда же Любченко проходил конкурс и претендовал на место его заместителя, но так и не выиграл).

Алексей Любченко - декларация

Около недели назад Любченко подал декларацию претендента на должность заместителя министра финансов. Согласно ей, Любченко вместе с женой Оксаной владеют квартирами в Черкассах и Смеле Черкасской области, тремя квартирами в Киеве, и земельным участком в Знамянке на Кировоградщине, коллекциями ювелирных изделий, двумя часами марки Breguet, двумя водными катерами VIP-класса, автомобилями Land Rover Evoque и Nissan Micra 2013 и 2007 года соответственно, а также более 80 тысяч долларов, около 50 тысяч евро и около 1 миллиона гривен на счетах в нескольких банках.

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Напомним, ранее, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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