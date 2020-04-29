Советник Насирова и чиновник Януковича: чем известен налоговик Любченко

Кабмин назначил Любченко главой Государственной налоговой службы Украины на заседании 29 апреля.
Кабинет министров назначил Алексея Любченко, чиновника времен Януковича, главой Государственной налоговой службы Украины.
Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 29 апреля.
Алексей Любченко - биография
Алексей Любченко довольно тесно знаком с налоговой системой, так как в этой сфере он работает с 90-х годов. В 1999-2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 - возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.
После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009-2011 при президенте Януковиче годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа-мажоритарщика VII созыва Виктора Тимошенко.
С 2015 года Любченко был советником главы Государственной фискальной службы Романа Насирова (к слову, тогда же Любченко проходил конкурс и претендовал на место его заместителя, но так и не выиграл).
Алексей Любченко - декларация
Около недели назад Любченко подал декларацию претендента на должность заместителя министра финансов. Согласно ей, Любченко вместе с женой Оксаной владеют квартирами в Черкассах и Смеле Черкасской области, тремя квартирами в Киеве, и земельным участком в Знамянке на Кировоградщине, коллекциями ювелирных изделий, двумя часами марки Breguet, двумя водными катерами VIP-класса, автомобилями Land Rover Evoque и Nissan Micra 2013 и 2007 года соответственно, а также более 80 тысяч долларов, около 50 тысяч евро и около 1 миллиона гривен на счетах в нескольких банках.
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Напомним, ранее, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины 24 апреля уволили председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.