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Аллигатору "выбили клыки": десантники ВСУ уничтожили ударный вертолет РФ

26 апреля 2022, 16:57

По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 Аллигатор считается командирской машиной.

Ка-52 Аллигатор
Ка-52 Аллигатор / Фото Википедия

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сбили еще один российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Боевую машину РФ уничтожили в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 Аллигатор считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США.

Вертолет Ка-52

Разведывательно-ударный вертолёт. Заявлено, что способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вооружение:

  • пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;
  • блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;
  • авиабомбы.

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Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

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