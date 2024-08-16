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АМКУ должен знать, что цементный монополист CRH не ушел с российского рынка, - лидер ЅаѵеФОП

Олег Макаров
16 августа 2024, 21:32
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АМКУ должен знать, что цементный монополист CRH не ушел с российского рынка, - лидер ЅаѵеФОП
Руководству АМКУ стоит обратить внимание на потенциального монополиста / фото: facebook.com/sergii.dorotych

Сергей Доротич, лидер движения #ЅаѵеФОП, призывает предпринимателей, чей бизнес связан с производством, продажей или потреблением цемента, объединиться, чтобы не допустить появления в Украине цементного монополиста, что приведет к росту цен на цемент до уровня среднеевропейских, которые значительно выше украинских! Особенно в ситуации, когда этот потенциальный монополист, корпорация CRH, продолжает работать на российском рынке.

"Есть все признаки того, что обвиненный в коррупции глава АМКУ Кириленко пошел на сговор с ключевыми игроками цементного рынка, такими как CRH и Ковальская, и позволит продать украинские цементные активы итальянского производителя цемента Buzzi через дочернюю компанию Dyckerhoff GmbH ирландско-нидерландской группе CRH, которая в результате станет монополистом на украинском рынке цемента!" - бьет тревогу Доротич.

"На этой неделе в СМИ за деньги массово разгоняется информация о космических инвестициях в 100 миллионов долларов в страдающую от войны украинскую экономику со стороны добродеятеля корпорации CRH, в результате покупки ею цементных заводов Dyckerhoff GmbH! Абсолютная ложь и манипуляция! Украина никогда не увидит ни этих денег, ни налогов от этой сделки, поскольку она будет происходить в Ирландии или Нидерландах! Авторам этого стыда должно быть стыдно! Не надо считать украинских предпринимателей за идиотов! Это попытка наглой монополизации цементного рынка Украины, от которой пострадают десятки тысяч предпринимателей и миллионы обычных украинцев!" - возмущен Доротич.

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Ранее национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую компанию Buzzi в список международных спонсоров войны. "Сначала они пролоббировали внесение Buzzi в список международных спонсоров войны, заставили их продаться, а теперь за копейки позволяют купить цементные активы Buzzi международной корпорации CRH, на цементе которой построен в России Крымский мост! CRH инвестировала миллиарды в свой российский бизнес, заявила, что уходит с рынка, но продолжает там работать! Это самая циничная афера последних месяцев!" - утверждает Доротич и анонсирует в ближайшее время публикацию доказательств, полученных от патриотов Украины из российского Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ сообщали, что когда CRH покупали "Николаевцемент" и "Цемент" (Одесса), они обещали модернизацию за деньги ЕБРР и новые рабочие места, но вместо этого они просто уничтожили производственные мощности, оставив только фасовку цемента. "ВНИМАНИЕ!!! CRH скупают и уничтожают цементные заводы с целью ручного регулирования объемов производимого в Украине цемента для создания искусственного дефицита и стимулирования роста цен!" - ранее утверждал Доротич.

Сергей Доротич от имени движения #ЅаѵеФОП призывает всех предпринимателей, общественных деятелей и политиков объединиться и донести до руководства АМКУ, что ни при каких условиях они не должны давать разрешение на проведение этой сделки. Отдельно #ЅаѵеФОП обращается к правоохранителям с требованием расследовать деятельность CRH на территории России.

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