Стало известно об украинском прошлом задержанного в Беларуси боевика Вагнера

В Беларуси задержали боевиков / Скриншот Беларусь 1

Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнер есть бывший боец украинского подразделения Беркут, который принимал участие в событиях на Майдане.

Как рассказал Obozrevatel бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун, речь идет о сбежавшем из Украины уроженце Славянска Донецкой области Андрее Бакуновиче.

"Он принял российское гражданство и даже где-то там служил. А потом решил, что больше денег он заработает "на стороне", – прокомментировал Ягун.

Часть задержанных в Беларуси боевиков имела украинские документы и не исключено, что РФ в этих событиях могла сыграть на "украинском вопросе".

"Но это как раз документы прикрытия. Мы имели аналогичные случаи, когда в России наших атошников пытались использовать в проведении каких-то террористических актов, чтобы потом показать – смотрите, теракты в Российской Федерации осуществляются бывшими украинскими военнослужащими. Что это такая акция, направленная против РФ. Мол, закинули диверсионные группы и прочее", – привел пример бывший зампредседателя СБУ.

Читайте такжеЗадержание российских боевиков: Москва выдвинула Минску ультиматум

Он не исключил того, что одним из элементов прикрытия группы ЧВК Вагнера в Беларуси является показать этих боевиков и подбросить им украинские документы.

/ Twitter Myrоtvorets.center

"Показать, что это вообще из Украины люди. И что дестабилизирующий фактор – это не РФ, а именно Украина. Которая прислала какой-нибудь Правый сектор, добробаты, которые начинают свою войну за снятие действующего президента или для того, чтобы присоединить к Украине Беларусь. Россия могла что угодно придумать", – подчеркнул Ягун.

При этом в Сети уже сравнили фото задержанного в Беларусь Бакуновича с беркутовцем, который принимал участие в событиях на Майдане в 2014 году.

/ Twitter Myrоtvorets.center

Напомним, ранее сообщалось о том, что прокуратура Беларуси избрала для задержанных ранее 33 боевиков ЧВК Вагнера меру пресечения в виде содержания под стражей.

В белорусском ведомстве подчеркнули, что задержанные россияне "имеют серьезное боевое прошлое - воевали на востоке Украины".