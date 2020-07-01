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Ермак анонсировал закон о наказании за "слив" разговоров чиновников

Соответствующий законопроект необходим для "защиты государственной безопасности", считает Андрей Ермак.

1 июля 2020, 15:52
Ермак
Андрей Ермак / УНИАН

В Офисе президента готовят новый законопроект, который будет предусматривать наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

Об этом глава ОП Андрей Ермак подчеркнул в комментарии Washington Post.

Он пояснил, что соответствующий законопроект необходим для "защиты государственной безопасности".

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - добавил Ермак.

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Напомним, 22 июня народный депутат Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и в то время вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его мнению, "дают новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной".

20 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров Порошенко с Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить освобождение Виктора Шокина от должности генпрокурора.

Андрей Ермак офис президента
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