Уголовное наказание за "слив" прослушек чиновников: Ермак дал объяснение

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал предложение о введении уголовной ответственности за публикацию прослушек чиновников.

Как подчеркнул он в комментарии НВ, эта инициатива не угрожает свободе слова, а призвана защитить иностранных партнеров во время их разговоров с украинскими топ-чиновниками.

"Цель этой инициативы – убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", - утверждает Ермак.

Он также обратил внимание на то, что пока никаких наработок нет, а существует только идея.

Ермак добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлениях высших должностных лиц Украины, в частности коррупционных.

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Он также уверил, что она не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.

Напомним, 22 июня народный депутат Андрей Деркач обнародовал очередные записи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и в то время вице-президента США Джозефа Байдена, которые, по его мнению, "дают новые сведения о международной коррупции и внешнем управлении Украиной".

20 мая президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство относительно обнародованных 19 мая записей якобы переговоров Порошенко с Байденом и бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. В ходе этих разговоров от Порошенко якобы требовали обеспечить освобождение Виктора Шокина от должности генпрокурора.