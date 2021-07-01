Аномальные изменения климата: июнь в Киеве побил 10 рекордов

Метеорологи подвели итоги первого летнего месяца в Киеве.
Метеорологи проанализировали погоду в первом летнем месяце в столице. По их данным, холоднее всего в Киеве было 1 июня. Тогда температура под утро опустилась до +7,4° С, а наиболее жарко было 24 июня, когда столбик термометра поднялся до +35,5° С.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в четверг, 1 июля, за месяц было побито 10 температурных рекордов.
Среднемесячная температура воздуха в Киеве в июне составила +21,3° С. Эксперты отмечают, что это на 1,8° С выше климатической нормы.
Метеорологи утверждают, что все температурные рекорды были установлены в период с 23 по 26 июня. А в течение шести дней максимальная температура воздуха превышала 30,0° С.
Также в июне выпало 24 мм осадков. Что составляет 32% от климатической нормы.
Читайте такжеПогода в первый день июля: в Украину ворвутся сильные дожди и градНапомним, на этой неделе погода в Украине будет жаркой. Вместе с этим синоптики обещают украинцам грозы и осадки. Воздух прогреется до +30.
Ранее Главред писал, какой будет погода летом
Прогноз погоды на июль:
- в центральной Украине с 1 по 9 июля днем воздух будет прогреваться до +27… +29 градусов. 2 и 3 июля могут пройти дожди с бурями;
- с 9 по 11 июля снова ожидаются дожди, которые принесут небольшое похолодание;
- в следующие 7 дней, с 11 по 17 июля, температура снова пойдет вверх и достигнет значений +28… +32 градуса;
- в последнюю декаду месяца, с 22 по 31 июля, в Украину постепенно, день за днем, будет возвращаться летняя жара;
- на юге страны температура может достигать+34 +36 градусов с пиком 13 числа.
Прогноз погоды на август:
- 4 августа будет самым жарким днем месяца с показателем +35 градусов, дальше прогнозируется постепенное похолодание;
- месяц закончится на уровне +20 градусов в дневные часы;
- прогнозируется 7 дождевых периодов в течение месяца. В первой половине они будут незначительными, а на экваторе августа – существенными;
- на юге первая неделя месяца будет по-летнему жаркой с температурами на уровне +31… +34 градуса, 14 числа ожидается новый температурный пик вблизи +35 градусов, но больше до конца августа и всего лета таких температур уже не будет.