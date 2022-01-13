Апокалипсис производства - крах потребительского рынка

Основатель ТМ "Трапеза" и "Аттуаль" Алавди Халидов поделился основными причинами повышения цен на продукты.
Уже в 2021 году цены на разные продукты питания в мире поднялись на 32,8%. По данным ООН в настоящее время цена на продукты питания на самом высоком уровне за последние 60 лет.
2022 год начинается, а проблемы только накапливаются. Удорожание стоимости продуктов питания, к сожалению, вынужденная, но объективная необходимость, а не вымогательство производителей продуктов.
Факторы, приводящие к увеличению стоимости продуктов:
1. Первоочередной причиной является именно мировая пандемия COVID-19.
Мировые цены на морские перевозки за последние 2 года повысились в 10 раз. Рост цен предсказуем и прогнозируем, но обратимся к математическим вычислениям.
Если порт может выгрузить 100 контейнеров в сутки, а из-за пандемии работа приостановлена на 7 суток, то при мощности работы порта на 100% выше, на разгрузку этих 700 контейнеров требуется до 70 суток. Но из-за карантина иногда порт закрывают на 2-3 недели, а то и на месяц. И как следствие, их работу можно вывести на нужную мощность через полгода.
Более убедительной выглядит ситуация, если дни простоя перевести в деньги: сутки простоя судна стоят 50 000 долларов, за 14 суток – это 700 000 дол. Сначала эти расходы ложатся на плечи производителей и импортеров, а затем на потребителей из-за удорожания себестоимости.
В январе 2022 года по сравнению с июнем 2020 стоимость на один 40 футовый контейнер из Мундры, Индия (Zim, MSC, CMA-CGM) в Одессу, Украина выросла с 600$ до 6000$ примерно, это рост на 1000%.
Бангкок, Тайланд (Zim, MSC, CMA-CGM) в Одессу, Украина - с 1200$ до 9800$ примерно, это рост на 900%.
2. Повышение стоимости контейнеров в порту заставляет повышать цены на грузоперевозки по Украине, где на сегодня существует еще одна проблема – нехватка профессиональных водителей, которым сейчас выгоднее работать за границей.
3. Движущей силой для производства являются цены на газ и электроэнергию. На нашем производстве в среднем за отопительный сезон потребляется от 120 до 150 тыс. м3 газа в месяц.
Давайте считать, учитывая, что цена на газ за год выросла почти в 10 раз с 5,5 грн за м3 до 46-66 грн (в зависимости от поставщиков), на электроэнергию – на 250%. Цена на таро-упаковочные материалы – на 40%, на сырье – на 60%-80%.
Глобальный рост цен вынуждает повышать оплату труда наемным сотрудникам.
Как мы можем видеть все составляющие процессы, связанные с производством и переработкой продуктов питания, существенно подорожали, и к сожалению, рост цен только продолжается.
Судите сами если, например, стоимость газа в себестоимости производства одного килограмма крупы в сентябре 2021 года составляла примерно 3,38 грн., то в ноябре 2021 года уже 8,05 грн, а в январе 2022 стоимость газа на килограмм крупы составляет уже 12,19 грн.
При таких тенденциях, при условии сохранения отпускных цен на уровне прошлого года, наше производство приносило бы миллионные убытки, в дальнейшем это привело бы либо к банкротству, либо к остановке производства.
На 2021 год наше предприятие Trapeza обеспечивает потребительский рынок крупами на 30-40%. Вышеупомянутые проблемы прочат всем социально значимым отраслям – бесперспективность.
Что будет, если производство остановится?
Дефицит продуктов питания вызовет еще больший рост цен, крупы и мука станут роскошью, даже на фоне того, что в Украине в 2021 году был собран рекордный урожай.
Какие же пути предупреждения этого коллапса?
Либо решение всех проблем за счет конечного потребителя, либо комплексная поддержка государства, направленнаяна нивелирование всех негативных факторов.
Времени на раздумья не осталось, и решение нужно принимать уже сегодня.