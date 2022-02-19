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Арахамия с группой нардепов и западных журналистов попал под обстрел боевиков на Донбассе

19 февраля 2022, 17:14
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Как сообщил нардеп от президентской партии Виталий Безгин, вместе с Давидом Арахамией под обстрел на Донбассе попали нардепы Юрий Мысягин, Александр Завитневич.

Арахамия войска
Арахамия войска / Коллаж Reuters, УНИАН

В субботу, 19 февраля нынешнего года, коллектив нардепов во главе с руководителем фракции "Слуга народа" и группы журналистов ведущих мировых изданий во время поездки в зону военного конфликта на Донбасс попали под обстрел боевиков. Об этом заявила пресс-секретарь президентской фракции в Раде Юлия Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", ‒ написала она.

Немногим позднее нардеп от СН Виталий Безгин написал на своей странице в Facebook, что пострадавших в результате обстрела нет.

"Только что под жесткий артобстрел российских террористов в районе Новолуганского попали наши коллеги Давид Арахамия, Юрий Мысягин, Александр Завитневич и журналисты международных изданий, которые находятся сегодня на фронте. Все целы", ‒ написал он.

Позднее написал в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко, его начальник Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также двадцать пять иностранных журналистов, подверглись минометному обстрелу на позиции 30 Бригады.

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"В районе пгт Новолуганское журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину", ‒ написал он.

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Обострение на Донбассе

17 февраля во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

Следователи СБУ начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубівка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Украинские военные, которые служат в зоне ООС, после обстрелов на Донбассе заявили, что "готовы зубами рвать тех, кто стреляет по детям". Они назвали действия оккупантов коварными, циничными и гадкими.

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