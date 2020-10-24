Арахамия срочно вызвал взрывотехников: что нашли на авто соратника Зеленского

На авто Давида Арахамии нашли странный предмет / Фейсбук Д.Арахамии

Лидер парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал об обнаружении на своем автомобиле неизвестного устройства.

Как рассказал он в своем Facebook, подозрительный предмет он обнаружил, когда приехал на работу 24 октября.

Парламентарий уточнил, что маленький пакетик был прикреплен под колесом его авто.

На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. По предварительной информации, найденное – устройство слежения.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса. Под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", – добавил Арахамия.

/ Фейсбук Д.Арахамии

Напомним, ранее в Печерском районе Киева нашли взрывное устройство.

Как рассказали правоохранители, опасный предмет заметили ее возле офисного помещения на улице Большой Васильковской.

Правоохранители обезвредили его. В результате происшествия никто не пострадал.