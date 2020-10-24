Арахамия срочно вызвал взрывотехников: что нашли на авто соратника Зеленского

Неизвестное устройство было прикреплено под колесом авто, рассказал "слуга народа".
Лидер парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия рассказал об обнаружении на своем автомобиле неизвестного устройства.
Как рассказал он в своем Facebook, подозрительный предмет он обнаружил, когда приехал на работу 24 октября.
Парламентарий уточнил, что маленький пакетик был прикреплен под колесом его авто.
На месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. По предварительной информации, найденное – устройство слежения.
"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса. Под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", – добавил Арахамия.
Напомним, ранее в Печерском районе Киева нашли взрывное устройство.
Как рассказали правоохранители, опасный предмет заметили ее возле офисного помещения на улице Большой Васильковской.
Правоохранители обезвредили его. В результате происшествия никто не пострадал.
- 3 августа, в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.
- Правоохранители перекрыли движение на улице Маршала Тимошенко, 7, где обнаружили "подозрительный чемодан".
- Кроме того, правоохранители перекрыли улицу Старокиевскую, где возможно заминировано авто. На место ЧП были направлены взрывотехники.