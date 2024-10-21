Арестовать или "обнулить" Шойгу и Герасимова: детали похода ЧВК Вагнер на Москву

Терять было нечего, сказал пленный боевик-"вагнеровец" Максим Комиссаров.

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ЧВК Вагнер собиралась арестовать или ликвидировать Шойгу и Герасимова - пленный / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Наемники ЧВК Вагнер шли на Москву, чтобы арестовать или обнулить министра обороны агрессора России Сергея Шойгу и главу Генерального штаба Валерия Герасимова. Об этом заявил пленный "вагнеровец" Максим Комиссаров.

В интервью YouTube-каналу Бутусов плюс он рассказал о том, что терять было нечего, а наемники были настроены более решительно, чем российское Министерство обороны.

"Ехали и были заряжены, такого настроения в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки были взяты", - подчеркнул Комиссаров. видео дня

Поход Пригожина и ЧВК Вагнер на Москву – что об этом известно:

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вечером 23 июня 2023 года обвинил армию РФ в ракетных ударах по тыловым лагерям его наемников. Пригожин заявил, что наемники дадут свой ответ.

Пригожин и ЧВК Вагнер решили начать военный мятеж. Главарь "вагнеровцев" объявил о так называемом марше справедливости и сказал, что наемники идут на Москву, чтобы разобраться с Шойгу.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под контроль Ростов-на-Дону, а позже и Воронеж. Регулярные российские оккупанты и другие силовые подразделения практически не оказывали сопротивления.

Однако Пригожин остановил свой поход на Москву. Решение было принято внезапно. По словам руководителя боевиков, "вагнеровцам" оставалось до Москвы 200 километров.

Кто такой Сергей Шойгу? Сергей Шойгу - государственный деятель и политик страны-агрессора России. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года по 12 мая 2024 года. Секретарь Совета Безопасности РФ с 12 мая 2024 г. Подозреваемый в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка. Находится в международном розыске с июня 2024 года, пишет Википедия.

23 августа в России разбился самолет с Пригожиным. Все, кто был на борту, погибли. На борту вместе с Пригожиным были и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер, позывным которого назвали ЧВК. Компания наемников Вагнер фактически прекратила сущестование как серьезная боевая единица.

Кто такой Валерий Герасимов Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года. Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года. Находится под санкциями в ЕС, Канаде и Украине, пишет Википедия.

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