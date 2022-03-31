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Арестович ответил, почему российские оккупанты насилуют украинских женщин и девушек

31 марта 2022, 22:27

Советник главы Офиса президента резко ответил на насилие оккупантов.

войска россии
Войска России / Reuters

Российские оккупанты совершают безумное зверство по отношению к украинцам.

Как говорит советник главы Офиса президента, они расстреливают гуманитарные коридоры, бьют по мирным людям, насилуют наших женщин и девушек, потому что потеряли связь с реальностью.

По словам Арестовича, авторитарный режим Путина дегуманизирует своих военных и людей, поскольку дураками гораздо легче управлять.

"Здесь надо понимать, что авторитарный режим, это, в первую очередь, режим, который дегуманизирует свое население. Дегуманизирует по очень простой причине, потому что им чем больше оболваненные, дибилизованное население, тем легче им управлять. Кроме того, авторитарный режим, у него главный признак - это разрыв обратной связи с реальностью. С нами воюют люди, которые не видят этой связи с реальностью. Они видят только когда потерпели поражение, их взяли в плен, разгромили, только тогда они начинают что-то понимать", - сказал Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что российский солдат, когда надругается над нашими женщинами, то он считает, что таким образом "справедливо поступает по отношению к фашистам".

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"А пока их больше, пока они сильнее, а 30 солдат всегда сильнее одной маленькой девочки где-нибудь в Мариуполе, то у них работает картинка в голове, которая замещает им собственную картину мира. И в рамках этой картины они несут справедливое возмездие по отношению к фашистам. Как вот эта девочка, она просто фашистка, с ней можно обращаться как хочешь", - сказал Арестович.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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