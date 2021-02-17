Арестович раскрыл детали возможной сделки с РФ по Донбассу

Алексей Арестович / УНИАН

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Киев предложил Москве несколько путей достижения компромисса по Донбассу.

Самый ходовой компромисс предусматривает альтернативу особому статусу региона. По его словам, сценарий может быть реализован только после полного освобождения ОРДЛО от оккупантов. Об этом Арестович рассказал в эфире телеканала Украина 24.

"Мы предлагаем разные варианты россиянам. Например, особый статус мы предлагаем заменить законом о децентрализации плюс особой экономической зоной. Экономические преференции с особым статусом, децентрализация, которую бы получили все оккупированные территории после их интеграции. Такие, как все остальные регионы Украины", – объяснил спикер украинской делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что после вторжения России на Донбасс из региона ушли деньги, а также пропало местное самоуправление. Однако новые условия помогли бы восстановить восток Украины и реализовать его экономическое, социальное и политическое возрождение.

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