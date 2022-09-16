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Арестович рассказал, что может ускорить освобождение Донбасса

16 сентября 2022, 23:03

Арестович отметил, что если ВСУ смогут деоккупировать Лиман и сохранить достаточный наступательный потенциал, чтобы двинуться на линию под Сватово.

Арестович войска РФ
Арестович / Reuters, УНИАН

Если украинские военные смогут освободить Лиман Донецкой области от захватчиков, это поможет ускорить деоккупацию всей территории Донбасса.

Как заявил советника Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, украинские военные пока не могут освободить Лиман и обеспечить себе правобережный плацдарм за рекой Оскол.

"Там очень сложный лесной узел в сторону Боровой: леса, железные дороги, куча бетона. Обороняются там всего три БТГ, но они от первого шока оправились уже. Стоят достаточно профессионально, мотивированно, и мы их не можем пройти", - сказал он.

Арестович отметил, что если ВСУ смогут деоккупировать Лиман и сохранить достаточный наступательный потенциал, чтобы двинуться на линию под Сватово, устроить "большое сражение" и выйти на Кременную, тогда обрушится вся оборона россиян в Луганской области.

Тогда, по его слова, украинские военные смогут выйти на северные границы так называемой "ЛНР".

"А если мы берем "ЛНР", то мы с тыла заходим в Донецк, "народные республики" отрезаем от Российской Федерации и все, Донбасс освобожден. Они боятся этого как огня", - сказал советник ОП.

При этом если ВСУ "застрянут" в Лимане и россиянам удается либо выбить защитников с этих плацдармов, либо не дать пройти дальше, фронт на какой-то период становится стационарным, пока одна из сторон не накопит сил для того, чтобы его опять сдвинуть.

По словам Арестовича, существует еще один вариант развития событий.

"Наши давят от Северска, по сообщениям российской стороны, если мы продавим там, то возникает еще одна возможность. Мы их условно подрезаем с юга, берем Рубежное, Северодонецк и Лисичанск и тогда мы заходим снизу в тыл за их линию Сватово - Кременная, тогда мы бьем наверх и направо в сторону Счастья, и опять рушится их оборона, потому что мы за спиной. Это еще одна опция, она их тоже крайне беспокоит", - добавил он.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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