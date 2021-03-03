Арестович рассказал, как Кремль шантажирует Украину

Алексей Арестович / УНИАН

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия шантажирует и давит на Украину, рассказывая о вводе "миротворцев" на Донбасс или о возможном принятии так называемых ДНР и ЛНР в свой состав.

Арестович рассказал в эфире телеканала Украина 24, что в принципе РФ может за одну ночь ввести военных, как это было во время конфликта в Нагорном Карабахе. Вопрос лишь в политической воле.

"Они просто переоденут каски на белые и скажут, что эти войска, которые уже там находятся, это и есть миротворцы, которые должны предотвратить конфликт", – предположил он.

При этом Арестович считает, что на данный момент Кремль просто шантажирует Киев.

"Это проверка и анализ реакции международного сообщества, самих российских граждан и граждан Украины. Создание инфоповода, согласно которому будет проверена соответствующая реакция", – пояснил советник главы ОП.

Точно такой же элемент информационного давления на руководство и народ Украины - это разговоры о принятии ОРДЛО в состав РФ.

"Миротворцы, это так называемый второй-третий вариант, предусматривающий возможность выхода из конфликта. Если у РФ нет политической воли на прекращение войны, а только на ее продолжение", – резюмировал Арестович.

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Напомним: