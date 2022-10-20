Арестович рассказал, скоро ли снимут ограничения на выезд мужчин из Украины

Арестович рассказал, скоро ли снимут ограничений на выезд мужчин из Украины / коллаж фото УНИАН

Власти страны пока не планируют разрешать выезд некоторых категориями украинцев (прежде всего, моряков или работников сферы IT) за границу на заработки. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

"Хотя у нас она (мобилизация в ВСУ – Главред) и так не прекращалась. Где брать людей, если все разъедутся? Моряк поедет зарабатывать деньги, айтишник и тому подобное, но возвращаться им будет куда? А когда встанет вопрос о существовании Украины, где их искать? Мы надеемся, что обойдемся без этого, потому что такое может произойти только при успешном осуществлении огромной мобилизации в России. Но там пока и 300 тысяч переварить не могут", ‒ сказал Арестович.

Чиновник говорит, что в любой момент в ВСУ может возникнуть потребность в дополнительной мобилизации ‒ все зависит от того, сколько смогут мобилизовать и вооружить русские оккупанты.

"Поэтому все дружно сидим и никуда не едем […] У нас эта схема (легального выезда мужчин за границу – Главред)) не отработана. Поэтому несмотря на непопулярность этого решения, все дружно сидим и никуда не едем. Министры, советники. Все", – подытожил он.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

В мае президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент указ о продлении сроков военного положения в Украине еще на три месяца.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.

15 августа Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября.

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