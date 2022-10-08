Арестович заявил, что диктатор Путин уже "мертв"/ Facebook, скрин

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже фактически мертв.

По его словам, на небе уже всё решено. А здесь, на Земле, осталось лишь технически воплотить небесные планы в жизнь. Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Его (Путина – ред.) уже всё погубило, он мертв уже. Он физически мертв. На небе всё уже решено. Здесь вопрос технического воплощения", – отмечает советник председателя ОП.

Он провел параллели со священным древнеиндийским эпосом "Махабхарата", где в одной из сцен упоминалось, что противник уже мертв еще до того, как его убьют, ведь на небе его судьба уже решена.

"Вот в "Магабхарате"есть сцена, когда царевич Аджуна бросает лук на землю перед битвой пандавов и кауравов и говорит: "Я не могу стрелять, это мои братья и дяди, у которых я вырос". Кришна, воплотившись в его возницу, объясняет ему: "Слушай. Противник уже давно умер там, на небе, там всё решено. Твоя задача максимально точно сделать это в физическом плане. Вот это точно про Путина сейчас. Там уже всё решено. Просто будет какой-то ряд событий, которые закончат это на физическом плане. Его нет, всё", – отметил Арестович.

скрин

Напомним, в Кремле объяснили изменения в поведении Путина. Его поведение значительно изменилось в прошлые годы. Он отдалился от российского правительства и начал принимать различные важные решения самостоятельно, советуясь лишь со своим близким окружением – вероятно, руководством спецслужб и силовых структур.

Ранее политический аналитик Александр Кочетков отмечал, что успешное контрнаступление Украины вызывает серьезное внутреннее напряжение в России, поэтому уже к Новому году в России могут начаться бунты. После ухода Владимира Путина, новая власть некоторое время будет продолжать его линию, считает эксперт.

Читайте также: