Арестович заявил, что диктатор Путин уже 'мертв'

По его словам, осталось лишь закончить это на техническом уровне.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин уже фактически мертв.
По его словам, на небе уже всё решено. А здесь, на Земле, осталось лишь технически воплотить небесные планы в жизнь. Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Его (Путина – ред.) уже всё погубило, он мертв уже. Он физически мертв. На небе всё уже решено. Здесь вопрос технического воплощения", – отмечает советник председателя ОП.
Он провел параллели со священным древнеиндийским эпосом "Махабхарата", где в одной из сцен упоминалось, что противник уже мертв еще до того, как его убьют, ведь на небе его судьба уже решена.
"Вот в "Магабхарате"есть сцена, когда царевич Аджуна бросает лук на землю перед битвой пандавов и кауравов и говорит: "Я не могу стрелять, это мои братья и дяди, у которых я вырос". Кришна, воплотившись в его возницу, объясняет ему: "Слушай. Противник уже давно умер там, на небе, там всё решено. Твоя задача максимально точно сделать это в физическом плане. Вот это точно про Путина сейчас. Там уже всё решено. Просто будет какой-то ряд событий, которые закончат это на физическом плане. Его нет, всё", – отметил Арестович.
Напомним, в Кремле объяснили изменения в поведении Путина. Его поведение значительно изменилось в прошлые годы. Он отдалился от российского правительства и начал принимать различные важные решения самостоятельно, советуясь лишь со своим близким окружением – вероятно, руководством спецслужб и силовых структур.
Ранее политический аналитик Александр Кочетков отмечал, что успешное контрнаступление Украины вызывает серьезное внутреннее напряжение в России, поэтому уже к Новому году в России могут начаться бунты. После ухода Владимира Путина, новая власть некоторое время будет продолжать его линию, считает эксперт.
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