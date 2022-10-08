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"Вообще не хочу уезжать – Не уедешь": сеть взорвалась мемами на разрушение Крымского моста

8 октября 2022, 10:48

Пока Путин шокирован взрывом на Крымском мосту, украинцы в соцсетях публикуют радостные мемы о его разрушения.

Мемы Крымский мост
Сеть взорвалась мемами на разрушение Крымского моста/ Telegram

После взрыва на Крымскому мосту утром в субботу, 8 октября, часть его конструкции рухнула и вспыхнул сильный пожар. После этого мост перекрыли, ведь двигаться по нему сейчас невозможно.

Позже в РФ заявили, якобы на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, и это якобы привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрывов два автомобильных пролета моста частично обрушены.

У россиян после этого происшествия началась паника. Некоторые из них начали обвинять российского диктатора Владимира Путина в игнорировании всего вокруг, а некоторые начали сыпать угрозами в сторону Киева.

Украинцы наоборот радостно отреагировали на это событие. Они начали благодарить ВСУ и шутили, что это такой подарок ко вчерашнему 70-летнему юбилею российского диктатора Владимира Путина.

Также в сети начали появляться мемы на тему разрушения Крымского моста. Главред собрал подборку таких мемов.

Крымский мост горит мемы
соцсети
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы / соцсети
Крымский мост горит мемы
Крымский мост горит мемы

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

В России назвали официальную причину мощных взрывов прогремевших на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что якобы на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, и в результате этого обрушились два автомобильных пролета моста.

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