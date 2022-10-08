Пока Путин решает, как реагировать: "топ-чиновникам" посоветовали бежать из Крыма с семьями – СМИ

"Топ-чиновникам" посоветовали бежать из Крыма с семьями – СМИ/ Telegram, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин проводит экстренные совещания, чтобы решить, как отреагировать на взрыв и разрушение Крымского моста.

Об этом сообщается в Telegram-канал Генерал СВР. При этом отмечается, что крымским "чиновникам" высшего уровня посоветовали срочно вывезти из Крыма свои семьи и имущество.

"Пока президент России Владимир Путин проводит экстренные совещания и решает, как отреагировать на "инцидент на Крымском мосту", крымским чиновникам топ уровня поступила рекомендация вывезти семьи и движимое имущество в "любую безопасную область России", – говорится в сообщении

Отмечается, что Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области безопасными не считаются.

"В Кремле считают, что ситуация в Крыму может "ухудшиться", – говорится в публикации.

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

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