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Разрушение Крымского моста: жители полуострова в панике штурмуют АЗС

8 октября 2022, 11:29

Местная так называемая "власть" попыталась успокоить паникеров, но это им не удалось.

Крым, очереди на АЗС
Жители Крыма в панике штурмуют АЗС/ Telegram

Во временно оккупированном Крыму местные жители серьезно запаниковали после взрыва и разрушения Крымского моста. В частности, многие из них штурмуют автозаправочные станции в надежде запастись бензином. Ведь среди местных жителей растет страх, что через серьезно поврежденный мост поставки топлива прекратятся.

На местных АЗС образовались огромные очереди. Соответствующие фото и видео начали появляться в социальных сетях.

При этом так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев начал убеждать местных жителей, что якобы бензина в городе хватит еще на 40 суток. Очевидно, таким образом он хотел успокоить нашествие желающих заправить свое авто. Однако очереди так и не уменьшаются.

"Запас бензина в Севастополе – на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация", – сказал Развожаев.

Крым, очереди на АЗС
скрин
Крым, очереди на АЗС
скрин
Крым, очереди на АЗС
скрин

Пожар и разрушение Крымского моста

Во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма. Изначально сообщалось, что там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Позже стало известно, что Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, загорелся в результате мощного взрыва. На опубликованных кадрах видно, что горит железнодорожный поезд, который проезжал по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто после масштабного пожара. Готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщили российские пропагандистские СМИ. Людям рекомендовали воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

В России назвали официальную причину мощных взрывов прогремевших на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что якобы на мосту произошел подрыв грузового автомобиля, и в результате этого обрушились два автомобильных пролета моста.

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