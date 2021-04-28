Арестович заявил о странном поведении россиян на заседании ТКГ

По словам Арестовича, российская сторона вдруг перестала настаивать, чтобы Украина имела дело с ОРДЛО.
Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская сторона неожиданно сменила риторику.
По его словам, прозвучало заявление о территориальной целостности Украины и необходимости выполнения Минских соглашений.
"Сегодня произошел очень интересный момент. Они обычно настаивают на том, что Россия не сторона конфликта, чтобы Украина имела дело с ОРДЛО. Но сегодня очень важное российское должностное лицо включилось, я не буду говорить кто, дипломатический этикет, и сказало, что "конечно, мы признаем территориальную целостность Украины", и что "речь о республиках не идет", что "мы должны выполнять Минские договоренности, где есть, например, вооруженные формирования ОРДЛО, но нет ОРДЛО как субъекта, и давайте двигаться в этом коридоре дальше", - рассказал Арестович, передает Украина 24.
По словам Арестовича, такое заявление прозвучало очень странно.
"У меня возникло впечатление, что россияне нуждаются в договоренности, им почему-то нужно договориться".
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- 28 апреля прошло заседание ТКГ, где не смогли договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки", заявил Сергей Гармаш.
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- Российский президент Владимир Путин 22 апреля сказал, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".