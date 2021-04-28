Арестович заявил о странном поведении россиян на заседании ТКГ

Арестович высказался о переговорах по Донбассу / Скриншот

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская сторона неожиданно сменила риторику.

По его словам, прозвучало заявление о территориальной целостности Украины и необходимости выполнения Минских соглашений.

"Сегодня произошел очень интересный момент. Они обычно настаивают на том, что Россия не сторона конфликта, чтобы Украина имела дело с ОРДЛО. Но сегодня очень важное российское должностное лицо включилось, я не буду говорить кто, дипломатический этикет, и сказало, что "конечно, мы признаем территориальную целостность Украины", и что "речь о республиках не идет", что "мы должны выполнять Минские договоренности, где есть, например, вооруженные формирования ОРДЛО, но нет ОРДЛО как субъекта, и давайте двигаться в этом коридоре дальше", - рассказал Арестович, передает Украина 24.

По словам Арестовича, такое заявление прозвучало очень странно.

"У меня возникло впечатление, что россияне нуждаются в договоренности, им почему-то нужно договориться".

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