ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

Силы обороны Украины уверенно продвигаются флангами вокруг Бахмута и контролируют юго-западные окраины города, сказала замминистра обороны Анна Маляр.

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ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном фронтах - Маляр / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины наступают на захваченные оккупантами агрессора России позиции по всем направлениям. Войскам удалось перехватить инициативу. Вокруг Бахмута армия двигается по флангам, а в самом городе контролирует юго-западные окраины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом в пятницу, 30 июня, она рассказала о том, что ВСУ продвигаются по всей линии фронта. На южном и восточном фронтах перехвачена инициатива.

"На фронте фактически продолжается борьба за то, какая из сторон будет удерживать инициативу. Если говорить в целом по всему фронту - и восток, и юг, то мы перехватили стратегическую инициативу, и мы наступаем по всем направлениям. Если говорить отдельно по направлениям, то это скорее оперативная инициатива", - сказала Маляр.

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Также она отметила, что ВСУ успешно продвигаются флангами вокруг Бахмута и держат под свои контролем юго-западные окраины города.

"Мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города, но основные бои идут именно вокруг города. И там можно говорить, что идет наступление на нескольких направлениях - не только фланги, гораздо более широкий сейчас фронт. И у нас продвижение абсолютно по всем направлениям, где мы двигаемся", - объяснила ситуацию замминистра обороны.

Кроме того, она добавила, что на юге ВСУ удается продвигаться с разным успехом.

"Где-то бывают дни, когда это более 1 километра, где-то бывает меньше. Может быть где-то и до 2 километров. По-разному", - сказала Маляр и уточнила, что украинские войска работают над выравниванием фронта для закрепления на важных рубежах.

Контрнаступление идет по плану

Кроме того, заместитель министра обороны Маляр сказала, что операции ВСУ идут по плану. Выполняется много задач, а выводы об эффективности действий могут делать только военные.

"Контрнаступление, если мы хотим его оценивать согласно эффективности, то это не только продвижение и освобожденные населенные пункты. Это очень много разных задач. В частности, вспомните, как долго продолжалась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения. Это не было мгновенно. Это была многомесячная подготовка самой ситуации, атмосферы, необходимой для освобождения. Также и здесь выполняются определенные задачи", - подчеркнула Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужные ранее сказал, что силам обороны Украины удалось перехватить военную инициативу у оккупантов России на поле боя. Войска продвигаются вперед. Враг минирует местность, оказывает серьезное сопротивление и несет большие потери.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен считает, что у Украины есть все шансы для победы над агрессором Россией. По мнению американского чиновника, контрнаступление ВСУ лишь началось. Ключевые событий на фронте можно ожидать в ближайшие недели и месяцы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что армия Украины продвинулась в Донецкой и Запорожской областях. Силы обороны закрепляются на отбитых у оккупантов России позициях и наносят удары по врагу. В Бахмут россияне подтягивают резервы.

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