УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

Андрей Ганчук
30 июня 2023, 11:46 обновлено 30 июня, 11:55
32
Силы обороны Украины уверенно продвигаются флангами вокруг Бахмута и контролируют юго-западные окраины города, сказала замминистра обороны Анна Маляр.
ВСУ, войска РФ
ВСУ успешно продвигаются на южном и восточном фронтах - Маляр / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины наступают на захваченные оккупантами агрессора России позиции по всем направлениям. Войскам удалось перехватить инициативу. Вокруг Бахмута армия двигается по флангам, а в самом городе контролирует юго-западные окраины. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом в пятницу, 30 июня, она рассказала о том, что ВСУ продвигаются по всей линии фронта. На южном и восточном фронтах перехвачена инициатива.

"На фронте фактически продолжается борьба за то, какая из сторон будет удерживать инициативу. Если говорить в целом по всему фронту - и восток, и юг, то мы перехватили стратегическую инициативу, и мы наступаем по всем направлениям. Если говорить отдельно по направлениям, то это скорее оперативная инициатива", - сказала Маляр.

видео дня

Также она отметила, что ВСУ успешно продвигаются флангами вокруг Бахмута и держат под свои контролем юго-западные окраины города.

"Мы продолжаем контролировать юго-западные окраины города, но основные бои идут именно вокруг города. И там можно говорить, что идет наступление на нескольких направлениях - не только фланги, гораздо более широкий сейчас фронт. И у нас продвижение абсолютно по всем направлениям, где мы двигаемся", - объяснила ситуацию замминистра обороны.

Кроме того, она добавила, что на юге ВСУ удается продвигаться с разным успехом.

"Где-то бывают дни, когда это более 1 километра, где-то бывает меньше. Может быть где-то и до 2 километров. По-разному", - сказала Маляр и уточнила, что украинские войска работают над выравниванием фронта для закрепления на важных рубежах.

Контрнаступление идет по плану

Кроме того, заместитель министра обороны Маляр сказала, что операции ВСУ идут по плану. Выполняется много задач, а выводы об эффективности действий могут делать только военные.

"Контрнаступление, если мы хотим его оценивать согласно эффективности, то это не только продвижение и освобожденные населенные пункты. Это очень много разных задач. В частности, вспомните, как долго продолжалась подготовка обстановки в Херсоне для его освобождения. Это не было мгновенно. Это была многомесячная подготовка самой ситуации, атмосферы, необходимой для освобождения. Также и здесь выполняются определенные задачи", - подчеркнула Анна Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужные ранее сказал, что силам обороны Украины удалось перехватить военную инициативу у оккупантов России на поле боя. Войска продвигаются вперед. Враг минирует местность, оказывает серьезное сопротивление и несет большие потери.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен считает, что у Украины есть все шансы для победы над агрессором Россией. По мнению американского чиновника, контрнаступление ВСУ лишь началось. Ключевые событий на фронте можно ожидать в ближайшие недели и месяцы.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что армия Украины продвинулась в Донецкой и Запорожской областях. Силы обороны закрепляются на отбитых у оккупантов России позициях и наносят удары по врагу. В Бахмут россияне подтягивают резервы.

Другие новости:

войска России Анна Маляр война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

11:46 Украина
ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

11:09 Мир
В Украине подскочат цены на бензин и дизель: топливо подорожает уже в июле

В Украине подскочат цены на бензин и дизель: топливо подорожает уже в июле

10:20 Деньги
Все главные новости

Последние новости

11:46

ВСУ наступают по всем направлениям, инициатива перехвачена – Минобороны

11:37

Суровикин был тайным VIP-членом ЧВК Вагнера: журналисты CNN раскрыли детали

11:09

ФСБ РФ получила задачу убить Пригожина ― Буданов

11:00

Война давит на гривну: экономист рассказал, что будет с долларом до конца года

10:51

Устранение Путина и ликвидация Пригожина: эксперт дал прогноз и назвал сроки

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:38

Грозы будут чередоваться с жарой: какой будет погода в Украине в июле 2023

10:21

Лохматые космы: Лорак удивила неухоженной посеченной прической

10:20

В Украине подскочат цены на бензин и дизель: топливо подорожает уже в июле

09:51

Курс доллара после войны: ждать ли резкого падения гривны – прогноз эксперта

Реклама
09:46

Алла Костромичева снова стала мамой и рассекретила редкое имя дочери

09:45

Обещал "отмазать" от экстрадиции за $50 тысяч: нардепа разоблачили на мошенничествеВидео

09:39

Оккупанты России постепенно покидают территорию ЗАЭС – ГУР

09:30

Любовный гороскоп на июль 2023: можно ли вступать в брак и заводить новый романВидео

09:00

Пригожин способен отобрать власть у Лукашенко - Андрей СанниковЭксклюзив

08:58

Синяк у глаза и резкое "похудение": эксперт о странном визите Путина в Дагестан

08:36

Гороскоп на июль 2023 для Рыб: возвращение долгов и отношений из прошлогоВидео

08:26

Арест Суровикина: почему Путин оказался на растяжкемнение

08:22

"Нужно уступить часть территории Украины России": Трамп снова подыграл Путину

08:12

ВСУ захватили стратегическую инициативу и окружают оккупантов в Бахмуте – ISW

07:25

Европарламент хочет начать переговоры по членству Украины в ЕС в декабре – Politico

Реклама
06:53

Взрывы в Николаеве и Запорожье: оккупанты атаковали дронами, вспыхнул пожар

06:52

Путин перестал бояться, или просто не жалеет двойниковмнение

06:33

Гороскоп на июль 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц летаВидео

05:55

Какой французский маникюр сейчас в моде: самый красивый летний френч 2023Фото

05:30

Когда можно снимать перец с куста: советы, о которых знает не каждый дачник

05:05

Таблетки употребляют "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко сказал, почему такВидео

04:40

Официально холостяк: Сергей Жадан развелся с женой

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 30 июня

03:15

Зачем класть лавровый лист в вареную фасоль: результат будет невероятным

03:14

"Хрю-хрю": путинистка Семенович забросила себя и опозорилась с жирным десертом

03:05

Три вещи, которые нельзя одалживать соседям: потом пеняйте на себя

02:40

Экономная невеста миллиардера Безоса показала стильный пляжный лук за 2 тыс. грн

02:10

"Меркурий будет напряженным": астролог назвал дни в июле, когда не стоит никуда ехатьВидео

01:36

Подрыв Россией ЗАЭС приостановит наступление ВСУ: Коваленко спрогнозировал сроки

01:00

Что делать с плохим подарком: выбросить не стыдно

29 июня, четверг
23:43

У Зеленского назвали условие, при котором президент поедет на саммит НАТО в Вильнюс

23:05

Посланник Папы встретился с омбудсмен РФ, которую разыскивает Гаага за похищение детей

22:49

"Нейтральное государство": Австрия против гарантий безопасности для Украины

22:39

Как получить много урожая огурцов: простой секрет безумного урожая

22:32

"Есть большие сомнения": Пономарев рассказал, доживет ли Путин до следующих выборовВидео

Реклама
21:49

Гороскоп на июль 2023 для Козерогов: что будет происходить в любви, финансах, работеВидео

21:47

"Это просто шик": российский генерал цинично обрадовался смертям в КраматорскеФотоВидео

21:25

"Понимают насущную необходимость": США близки к передаче ВСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путин опять "всех переиграл"?Видеоблоги

20:58

"С ним обращаются осторожно": появились новые подробности задержания Суровикина

20:43

Гороскоп на июль 2023 для Стрельцов: надбавка на работе и прибавления в семьеВидео

20:22

"Я вся съеживалась": женщина назвала сына "крутым" именем и серьезно пожалела

20:15

Платье "від кутюр" или "от кутюр": ответ известного языковеда удивил наповал

20:03

Путин не теряет надежды вовлечь Беларусь в войну - Пономарев

19:43

Пригожинский мятеж: режим не распался, но трещины пошлимнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять